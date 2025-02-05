Погибшим оказался человек, который передавал вещи военному ТЦК: мэр Каменец-Подольского рассказал подробности. Видео

Взрыв в Каменце-Подольском Хмельницкой области произошел в момент передачи вещей одному из военных ТЦК. Погиб один человек, который принес эти вещи, еще четверо получили ранения: военнослужащий, двое врачей ВВК и прохожий.

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Об этом рассказал мэр города Каменец-Подольский Михаил Поситко в эфире телемарафона. "Действительно произошло происшествие в нашем городе, раздался взрыв. Вследствие взрыва погиб один человек, четыре раненых, которые находятся в состоянии средней тяжести", – сообщил он.

По его словам, погибшим является именно тот человек, "который передавал вещи якобы военнослужащему, который находился на территории ТЦК":

"И во время такой передачи раздался взрыв. Человек, который это делал, погиб".

Еще четыре человека ранены.

Пострадавшие врачи в момент взрыва работали во время военно-врачебной комиссии (ВВК), они находятся в состоянии средней тяжести, рассказал городской голова.

"Что известно о четырех других пострадавших. Среди них двое врачей, работавших как раз во время комиссии ВВК, они в состоянии средней тяжести. Также пострадал один прохожий человек и один военный", – сказал Михаил Поситко.

По его словам, ситуация Каменец-Подольском контролируемая, на месте ЧП работают соответствующие оперативные службы, "фиксируются, собираются все необходимые данные".

Как сообщал OBOZ.UA, днем 5 февраля в Каменце-Подольском произошел взрыв вблизи ТЦК и СП, в результате которого один человек погиб, еще четыре человека получили ранения. В городской больнице рассказали, что пациенты в разном состоянии – от стабильно тяжелого до среднего и удовлетворительного. "Тяжелых" доставили в отделение нейрохирургии для удаления осколков.

В среду глава Нацполиции Иван Выговский рассказал на брифинге, что в Украине происходят теракты против работников ТЦК и полицейских, являющиеся частью целенаправленной атаки спецслужб РФ. Только с начала 2025 года зафиксировано девять таких преступлений.

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