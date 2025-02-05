'Конкретная атака спецслужб врага': в НПУ раскрыли подробности терактов в отношении работников ТЦК и полицейских. Видео

В Украине проходят террористические акты, направленные против работников ТЦК и полицейских, которые являются частью целенаправленной атаки спецслужб Российской Федерации. Иван Выгивский, полковник и глава Национальной полиции Украины, рассказал, что только в этом году произошло девять таких инцидентов.

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Об этом шла речь на брифинге в среду, 5 января, сообщает корреспондент OBOZ.UA. "В Украине произошел ряд террористических актов в отношении работников ТЦК и полицейских. Только за этот год у нас есть 9 фактов", - сказал Выгивский.

Одним из самых опасных стал взрыв в Каменце-Подольском, Хмельницкая область, когда человек с сумкой пытался передать "передачу" на пропускном пункте ТЦК, но взорвалась бомба. В результате пострадали четыре человека, а преступник погиб.

По словам главы Нацполиции, из девяти террористических актов, три были направлены именно на покушения на жизнь полицейских.

Еще одной опасной тенденцией стало использование преступниками ложных вызовов на линию 102. Они сообщают о якобы преступлениях в помещениях, где на самом деле уже заложена взрывчатка. Это часть общей стратегии спецслужб РФ, которая имеет целью дестабилизировать ситуацию в стране и вызвать недоверие к силам безопасности.

"Мы ясно понимаем, что это атака спецслужб РФ с целью дестабилизировать ситуацию и создать негативное отношение к силам безопасности и обороны. Из всех фактов, совершенных в этом году – лица установлены, задержаны и им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнул Выгивский.

Выгивский подчеркнул, что враг активно вербует подростков и уязвимых людей для осуществления этих актов террора.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 февраля возле здания РТКЦ и СП в Павлограде на Днепропетровщине произошел взрыв. Тогда пострадал 24-летний военнослужащий.

Кроме того, 1 февраля вечером в Ровно возле здания ТЦК также прогремел взрыв. Один человек погиб и шесть были ранены. Подробности инцидента устанавливает полиция.

Летом в городе Буск Львовской области возле территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестный бросил гранату в фасад здания и скрылся с места происшествия. В результате было повреждено здание, но обошлось без пострадавших.

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