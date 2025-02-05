Использовали 'втемную': СБУ установила обстоятельства вербовки террориста, которого спецслужбы России взорвали в здании ТЦК в Ривне

Служба безопасности Украины установила обстоятельства вербовки террориста, которого спецслужбы страны-агрессора России 1 февраля взорвали в здании ТЦК в Ривне. Как выяснилось, враг заранее подготовил ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта против украинских военных.

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Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба СБУ. Украинская спецслужба задокументировала преступления оккупантов, организовавших теракт в областном ТЦК в Ривне, использовав "втемную" завербованного агента.

Мужчину намеренно подорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания.

В результате взрыва террорист погиб на месте, а восемь военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

По данным следствия, РФ заранее подготовила ликвидацию агента как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны Украины.

Террористом оказался 21-летний безработный из Житомирской области, который искал быстрых заработков в Telegram-каналах.

Там его завербовал представитель спецслужб РФ, предложивший молодому человеку деньги за выполненную задачу.

По его указанию агент прибыл в Ровно с самодельной взрывчаткой (СВУ), замаскированной в туристическом рюкзаке.

Взрывчатка была оснащена телефоном, к которому россияне имели удаленный доступ.

Еще один гаджет с дистанционным управлением фигурант держал в руках, когда заходил в ТЦК.

С помощью камеры телефона спецслужбы России зафиксировали момент, когда агент зашел со взрывчаткой и сразу активировали ее по вызову.

Продолжается расследование по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса "теракт".

В СБУ также напомнили, что на днях предотвратили теракт вблизи районного управления полиции в Ривне.

По результатам спецоперации задержаны два агента РФ.

Кроме того, накануне СБУ разоблачила агентурную группу России, пытавшуюся подорвать наряд полиции на Буковине.

Также недавно задержана агентка РФ, которая готовила масштабный теракт в центре Киева. У нее изъяли самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 1 февраля в Ривне возле здания ТЦК раздался взрыв. Один человек погиб и шестеро получили ранения. На место прибыли три кареты скорой, а район оцепили правоохранители. СМИ сообщали, что кто-то пронес взрывчатку в ТЦК и активировал ее.

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