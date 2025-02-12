В СБУ раскрыли новые детали задержания 'крысы' в своих рядах и показали видео: что грозит предателю

В Службе безопасности Украины обнародовали детали спецоперации, в ходе которой разоблачили "крысу" ФСБ в своих рядах. Стоит отметить, что предателя задержали не сразу, сначала СБУ использовала его для дезинформации врага.

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За сотрудничество с российскими террористами предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Предателем оказалось должностное лицо Антитеррористического центра СБУ – руководитель Штаба АТЦ. Как сообщили источники OBOZ.UA в спецслужбе, предателем, работавшим на ФСБ РФ, был полковник Дмитрий Козюра.

Для выявления и задержания вражеского агента была проведена беспрецедентная по своему уровню спецоперация с привлечением сложного комплекса гласных и негласных мероприятий. Эта операция получила название "Крыса". Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что предатель уже долгое время находился в разработке сотрудников внутренней безопасности СБУ.

"Мы фактически окружили его со всех сторон, круглосуточно контролировали каждый шаг крысы – контакты, общение, переписки, буквально жили в его телефоне, он постоянно находился под аудио- и видеонаблюдением. Нейтрализация такого предателя – без преувеличения историческая спецоперация, учитывая уровень агента, его профессиональную подготовку и тот масштаб ущерба, который он потенциально мог бы нанести государственной безопасности во время войны", – отметил глава СБУ.

Глава спецслужбы, руководивший задержанием "крысы" и входивший в оперативно-следственную группу, отдельно подчеркнул, что СБУ не только разоблачила агента ФСБ, но и использовала его в контрразведывательной игре. Через предателя Служба безопасности насыщала врага большим массивом дезинформации. Чтобы сделать невозможным причинение вреда государственной безопасности Украины, фигуранту был ограничен доступ к действительно важным данным.

В материалах уголовного производства задокументировано 14 масштабных эпизодов противоправной деятельности, только часть из которых СБУ может показать обществу, учитывая законодательные ограничения и с целью, чтобы враг не получил дополнительной информации. В целом ФСБ ставила задачу членам агентурной сети собирать и передавать сведения в сфере обороны, акцентируя особое внимание на данных по осведомленности Украины о дислокации и перемещении вражеских сил на фронте.

Также РФ интересовала тайная и служебная информация о вооружении украинских Сил безопасности и обороны, состояние объектов критической инфраструктуры, результаты вражеских ракетных обстрелов, данные относительно высшего военно-политического руководства государства, работу государственных реестров после вражеской кибератаки в декабре 2024 года и другая информация, которая могла быть использована.

Стоит отметить, что в материалах уголовного дела фигурируют близкие родственники предателя – в частности, отец и мать, оправдывающие российскую агрессию, восхваляют диктатора РФ Путина и, судя по аудиоперехватам, знают о работе своего сына на ФСБ. Родителям планируется объявить о подозрении по ст. 436-2 УК (оправдание агрессии РФ против Украины).

По данным следствия, предатель был завербован ФСБ в 2018 году в Вене. В течение определенного времени фигурант из соображений безопасности был "законсервирован" российскими кураторами и не осуществлял активную шпионскую деятельность. Однако в конце декабря прошлого года ФСБ возобновила с ним контакты, также находившиеся под оперативным контролем сотрудников внутренней безопасности СБУ.

Сотрудники СБУ обнаружили скрытый канал связи шпиона с вражеской спецслужбой, организованный через гражданина Украины, ранее бежавшего в Россию. По подтвержденным оперативным данным, этот человек еще во время Революции достоинства входил в так называемый штаб Андрея Клюева, был помощником одного из народных депутатов запрещенной ныне Партии регионов и активно участвовал в организации "Антимайдана". Среди прочего, он лично перевозил из Москвы наличные деньги, которые затем раздавали участникам проплаченных митингов. Данному фигуранту планируется объявить сообщение о подозрении в государственной измене – как в соучастии с агентом, так и по отдельным эпизодам.

СБУ установила и личность куратора по ФСБ – Юрия Шаталова, который координировал деятельность агентурной сети. Для связи с резидентом вражеской спецслужбы "крыса" использовала конспиративную квартиру в Киеве. Он получил специальный мобильный телефон, WiFi-роутер и сим-карту, с помощью которых и осуществлял скрытую передачу собранной для ФСБ информации, в том числе документов, составляющих государственную тайну.

Задержанному чиновнику объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, бывший руководитель управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич, обвиняемый в государственной измене, имел доступ к критически важным секретным данным об обороноспособности страны и был самым ценным агентом для ФСБ РФ.

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