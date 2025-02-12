СБУ разоблачила 'крысу' ФСБ в своих рядах: задерживал предателя лично Василий Малюк. Фото

Служба безопасности разоблачила в своих рядах агента ФСБ РФ, который занимал в украинском ведомстве высокую должность. В ходе расследования было установлено, что на врага работал руководитель штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины.

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Задерживал предателя утром 12 февраля лично глава СБУ Василий Малюк. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как сообщили источники OBOZ.UA в спецслужбе, предателем, работавшим на ФСБ РФ, оказался руководитель штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.

По информации главы СБУ, было задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы". Малюк лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию. При этом обо всех этапах спецоперации глава СБУ напрямую докладывал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Это была сверхсложная разработка и последующая многоходовая реализация, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя – мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе всего этого нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", – сказал Малюк.

Стоит отметить, что через предателя СБУ долгое время передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем – в рамках уголовного производства. Малюк подчеркнул, что несмотря на попытки врага владеть всеми возможными формами и методами конспирации, самоочистка СБУ продолжается.

Глава ведомства заверил, что "крыс" будут своевременно выявлять, документировать их преступную деятельность и задерживать. Также о деталях этой спецоперации СБУ сообщит в ближайшее время.

Напомним, бывший руководитель управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич, обвиняемый в государственной измене, имел доступ к критически важным секретным данным об обороноспособности страны и был самым ценным агентом для ФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали предателя, который наводил вражеские КАБы на позиции защитников Краматорска. Мужчина работал на российскую ФСБ и проводил разведку вблизи замаскированных позиций Вооруженных сил Украины.

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