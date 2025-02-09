Уничтожил контрразведывательную деятельность в Крыму: The Times обнародовала новые детали работы предателя Кулинича на РФ

Бывший руководитель управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич, обвиняемый в государственной измене, имел доступ к критически важным секретным данным об обороноспособности страны и был самым ценным агентом для ФСБ РФ. В 2020-2021 он фактически уничтожил контрразведывательную деятельность на оккупированном украинском полуострове.

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Об этом говорится в материале британской газеты The Times, опубликовавшей расследование о работе Кулинича на Россию. По данным издания, СБУ получила доступ к массиву документов изъятых с компьютера в офисе спецслужб РФ в Москве, а также при обыске квартиры шпиона в Киеве.

Среди прочего там есть фото и видео, где Кулинич и куратор сети российских шпионов в Украине Владимир Сивкович вместе отдыхают за границей

Также получен доступ к их переписке.

Документы подтверждают, что у Кулинича был доступ к критически важным секретным данным об обороноспособности Украины, а потому он был самым ценным агентом для ФСБ, говорится в статье.

В 2020 году Кулинич получил должность главы управления СБУ в Крыму, где от него ожидалось выполнение функции системы раннего оповещения о любых признаках подготовки Россией удара на север с оккупированного полуострова.

Однако вместо этого, по словам прокуроров, он стремился подорвать обороноспособность Украины , поощряя коррупцию и отвлекая ресурсы от контрразведки.

В своей должности в 2020-2021 годах он фактически уничтожил контрразведывательную деятельность в Крыму.

"В апреле 2021 года он инициировал масштабные антитеррористические учения в Херсонской области, которые использовали для выявления слабых мест в обороне Украины. В первые часы вторжения он блокировал любые попытки сообщить руководство СБУ о реальной ситуации в регионе, даже больше – отобрал оружие у сотрудников СБУ", – пишет The Times.

Газета напоминает, что куратор Кулинича Сивкович, бывший заместитель главы СНБО Украины, бежал из Киева десять лет назад, обвиняемый в том, что отдал приказ расстрелять почти сотню участников Евромайдана.

Киев утверждает, что Сивкович работает на ФСБ РФ и руководил сетью российских агентов, работающих в Украине, в Великобритании и США, чтобы вернуть Киев под контроль Кремля.

Кулинич считался лучшим агентом Сивковича. Он сделал блестящую карьеру в СБУ, дослужившись до старшего командира и "доверенного помощника главы политической партии Зеленского".

"Кулинич был самым ценным российским агентом ФСБ в Украине. Его деятельность можно сравнить с деятельностью Кима Филби, который разрушил Ми-6 изнутри. Его должность давала ему доступ к жизненно важным секретным данным об обороноспособности", – сказал газете высокопоставленный сотрудник украинской контрразведки.

Новые данные говорят о том, что агенты РФ смогли получить "весьма чувствительную консультативную роль в предвыборной команде Зеленского, а затем, после его победы, провести Кулинича на ключевую должность главы крымского отделения СБУ".

Это поставило его в идеальное положение для оценки подготовки Украины к любому возможному вторжению со стороны РФ – и для ее подрыва, говорится в материале.

По данным СБУ, Кулинич собирал информацию о передвижениях президента Владимира Зеленского и передавал ее россиянам.

"Но он начал вызывать подозрения. Офицер контрразведки СБУ Василий Малюк заметил, что он совершает поездки за границу в одно время с Сивковичем, за которым украинская разведка следила годами. Они начали следить и за Кулиничем", – пишет The Times.

По данным следствия, Кулинич знал о плане вторжения из Крыма, но не допустил передачи в Киев доказательств подготовки к нему.

И Кулинич, и Сивкович отрицают свою связь к ФСБ РФ. Судебный процесс над Кулиничем продолжается.

Его задержание привело к крупной чистке в СБУ и увольнению главы спецслужбы Ивана Баканова три дня спустя, на смену которому пришел Малюк, контрразведчик, который разоблачил Кулинича. Чистка продолжается и сегодня, говорится в статье.

Напомним, в июле 2022 года СБУ задержала Кулинича по подозрению в государственной измене в результате спецоперации, проведенной под руководством Василия Малюка.

Президент Владимир Зеленский уволил его после начала полномасштабного вторжения, 2 марта 2022 года.

По данным следствия, Кулинич активно сотрудничал с ФСБ и внедрял "своих людей" в украинские силовые органы. В частности, он посодействовал, чтобы агент РФ Андрей Наумов получил топ-должность в СБУ.

В результате Наумов и Кулинич манипулировали и влияли на решение тогдашнего главы СБУ Баканова.

Кулиничу инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса, в том числе "оставление службы во время военного положения" и "присвоение военного имущества". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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