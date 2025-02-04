В Полтаве бывшего фитнес-тренера приговорили к шести годам заключения за оскорбления военных и нападение на правоохранителя

В Полтаве бывшего фитнес-тренера признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, приговорив к шести годам заключения. Он, среди прочего, оскорблял военных, отрицал вооруженную агрессию РФ и совершил нападение на правоохранителя.

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Обвинение выдвинула Полтавская областная прокуратура, до вступления приговора в законную силу фигурант будет находиться под стражей, сообщает Офис генпрокурора. Там не называют его имени, но публично известно, что речь идет о блогере Романе Заволоке.

В суде было доказано, что летом 2023 года в Полтаве он неоднократно провоцировал конфликты с работниками территориальных центров комплектования. В частности, грубо обижал военных, используя нецензурную лексику, и снимал это на камеру. Во время одного из таких инцидентов Заволока плюнул, показал средний палец и обозвал "придурком" ветерана войны.

Впоследствии эти ролики с унизительными комментариями полтавчанин публиковал в социальных сетях, в то же время отрицая факт вооруженной агрессии РФ против Украины. По данным Нацполиции, на то время 27-летний блогер в общем распространил около 70 таких публикаций.

Кроме этого, 29 августа 2023-го во время проверки документов работниками полиции мужчина агрессивно вел себя, игнорировал требования прекратить противоправное поведение, а когда задерживали, оказал сопротивление и нанес телесные повреждения правоохранителю. Согласно заключению медицинского освидетельствования, на момент инцидента блогер находился в состоянии наркотического опьянения.

В сентябре того же года Романа Заволоку заключили под стражу на 60 суток без права внесения залога. Недавно же на суде уже бывший фитнес-тренер из Полтавы был признан виновным по четырем статьям УК Украины (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 435-1, ч. 2, 3 ст. 436-2): в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, в умышленном причинении телесных повреждений правоохранителю, изготовлении и распространении материалов, содержащих оскорбления чести и достоинства военнослужащих, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией половины имущества. Свою вину осужденный не признал. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей", – проинформировали в ОГП.

Как сообщал OBOZ.UA, в своих провокационных видео полтавский блогер Роман Заволока признавался, что умышленно тролит сотрудников ТЦК: он пренебрежительно называл их "людьми с папочками", "чайками" и т. д. После серии подобных инцидентов и критики его действий, фитнес-тренер оправдывался "волонтерской" деятельностью, но никаких доказательств не привел.

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