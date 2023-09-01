В Полтаве фитнес-тренер оскорбил и плюнул в раненого военного ТЦК: его задержали и отправили в СИЗО

В Полтаве 27-летний фитнес-тренер Роман Заволока устроил скандал с сотрудниками ТЦК. Он оскорблял и унижал военных, показывал им неприличные жесты, а затем плюнул. Все это он снимал на видео и выкладывал в сеть.

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Подобные сюжеты Заволока снимал не один раз, выдавая себя за общественного активиста. И выкладывал это в соцсети на страничке известного антивакцинатора, которого подозревают в продвижении российских нарративов.

30 августа СБУ совместно с Нацполицией задержала провокатора. При этом фитнес-тренер, по словам правоохранителей, сопротивлялся и вел себя агрессивно. 1 сентября Заволоку отправили в СИЗО на 60 суток без права на внесение залога. Свою вину мужчина не признает.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Тренер оскорблял раненого бойца

27-летний фитнес-тренер Роман Заволока уже не первый раз снимает и выкладывает в сеть видео, где он на улицах Полтавы устраивает скандалы с сотрудниками ТЦК.

На одном из последних видео он обзывал и унижал сотрудника ТЦК Александра Мацько, который добровольцем пошел на фронт, служил в батальоне спецназначения в Нацгвардии. Для него война началась еще в Горловке. Он был в штурмовых и разведывательных подразделениях . Год назад на Харьковском направлении его машина подорвалась на мине, он был контужен и получил тяжелые травмы. После реабилитации он служит в Полтавском ТЦК.

Мацько сказал провокатору-тренеру об этом. Однако Заволоку эти слова военного не убедили. "Ты сам попался на крючок! Бабки взял и сидишь теперь пацанов кошмаришь! Что еще скажешь, гусь лапчатый? Ты ж военный, на**й, ты позоришь форму, дебилоид тупорылый", – продолжал провоцировать военных обнаглевший Заволока.

После этого он плюнул в военного.

До этого Заволока на видео сказал представителям ТЦК, что "не хочет за деньги убивать людей". В ответ военный ему сказал, что это "кацапы, которые пришли захватчиками на нашу землю".

Заволока тут же прервал разговор и заявил, что хочет обсудить вопрос "что происходит у нас в городе". Он заявил, что гуманитарную помощь привозят и продают. Когда военный сказал ему идти геть, то он на видео показал военным неприличный знак.

После того как в соцсети Завлоку стали осуждать, он написал, что якобы уважает ВСУ, но не уважает таких военкомов, которые, по его мнению, позволяют требовать документы и "провоцировать на агрессию".

В свое оправдание он заявил, что якобы в начале вторжения "бегал в военкомат", но ему сказали, что мест нет. Затем он якобы нашел помещение, где собирался обучать кого-то первой медицинской помощи, обращению с оружием, просил дать ему инструктора, но ему снова отказали. Он сам нашел людей, сделал все сам, но его органы опять не поддержали. Никаких доказательств своей деятельности он не привел.

Из тренеров в провокаторы?

Что известно о Романе Заволоке? Сам он живет в Полтаве, уже несколько лет качается, старательно наращивает мускулы.

Работает в спортзале тренером, приглашает к себе клиентов, обещает тренировки и диету. У него есть мама, которая также живет в Полтаве. Ранее женщина работала в Польше, теперь закончила курсы массажистов. Сын рекламирует ее услуги на своей странице.

Правда, в последнее время пользователи соцсетей пишут тренеру все, что думают о его поступках. Предлагают самому принести извинения людям в форме, обвиняют его в том, что он уклонист. Он комментарии удаляет, но они появляются вновь.

Сейчас полиция открыла против Заволоки уголовное производство по ч. 2 ст. 296 – хулиганство. Но его это нисколько не беспокоит.

На одном из своих видео, снятых 11 августа, Заволока рассказывает, что давно гуляет по центру Полтавы и тролит сотрудников ТЦК. Называет их людьми с папочками, чайками и т.п.

Также Заволока пожаловался, что когда он пытался донести свою точку зрения, то на него обратил внимание только один паблик – Instagram news.plt.ua.

Именно там фитнес-тренер выкладывает свои провокационные видео с сотрудниками ТЦК. И не только. Заволока старательно выдает себя за общественного деятеля, который борется с незаконными действиями ТЦК, показывает проблемы в Полтаве с укрытиями, бомбоубежищами, осуждает депутатов, чиновников.

Что примечательно именно на Instagram news.plt.ua есть видео с известным антивакцинатором Антоном Гурой, который прославился в начале пандемии своим видео из самолета из Италии. Тогда он сообщил, что на борту летят много инфицированных людей, а якобы бортпроводницы дают им таблетки от температуры.

Затем он продвигал движение медсестер "Будь как Нина", которые якобы боролись за свои права.

Теперь же Гура призывает украинцев, которые выехали в Европу, срочно возвращаться. Поскольку на осень глобалисты наметили что-то ужасное и далеко не все смогут это пережить. По его словам, жители Германии, Франции уже все бросают и бегут к нам в Карпаты, снимают домики на два года, чтобы переждать. Вещает о вредных вышках для связи, через которые всех нас накроют.

Собственно, о том, кто такой Гура и чем он занимается, можно посмотреть на YouTube "Як не стати овочем". Тут рассказывают, как блогер-антивакцинатор дискредитирует армию, волонтеров и намекает на несамостоятельность Украины. Этот канал раскрывает методички Кремля и показывает как враг манипулирует украинцами.

Видимо такая "популярность" Гуры не дает покоя Роману Заволоке, который решил стать известным провокатором, используя проблемы Украины. Только на чьей стороне играет фитнес-тренер. Ему грозит до 5 лет заключения за оскорбление достоинства военнослужащего Украины.