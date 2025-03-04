Уничтожали машины военных по заказу ФСБ: на Днепровщине задержали группу поджигателей. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила диверсионную группу, которая по заказу ФСБ занималась поджогами военного транспорта украинской армии в Днепропетровской области. Злоумышленники получали задания от российских кураторов и выполняли их в прифронтовой зоне.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Российским приспешникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Киберспециалисты и следователи СБУ задействовали комплекс мероприятий и "по горячим следам" задержали вблизи Павлограда четырех участников вражеской группы.

Как установило расследование, все четверо являются местными жителями от 19 до 25 лет, которые искали "быстрые заработки" на Telegram-каналах.

На одном из таких паблик их завербовал представитель российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

Мужчины получили от ФСБ инструкции по изготовлению зажигательных смесей и список потенциальных целей. Врага интересовали пикапы и мультивены ВСУ, проходившие техобслуживание после выполнения боевых задач на передовой.

Агенты ФСБ успели уничтожить два служебных внедорожника украинских защитников и готовились к выполнению новых заказов от оккупантов.

Однако этого они уже не смогли сделать. Правоохранители их задержали по местам жительства.

Вражеским приспешникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее в Днепропетровской области задержали троих мужчин, работавших на Россию. Они по заказу вражеских спецслужб совершили теракт возле здания РТЦК в Павлограде.

А недавно СБУ и Нацполиция задержали еще семерых поджигателей, выполнявших заказы кафиров в разных регионах страны. В частности, приспешники российских спецслужб совершали поджоги в Одесской и Житомирской областях.

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