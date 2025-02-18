Поджигали объекты критической инфраструктуры: в Украине задержаны еще семь агентов ФСБ. Фото

Служба безопасности и Нацполиция Украины задержали еще семерых поджигателей, выполнявших заказы оккупантов в разных регионах страны. В частности, приспешники российских спецслужб совершали поджоги в Одесской и Житомирской областях.

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Об этом сообщила СБУ, которая также показала задержанных и их переписку с врагом. В свою очередь, в ОГПУ показали последствия "работы" поджигателей.

Приоритетными целями для захватчиков были военные авто и админздания, а также объекты Укрзализныци и мобильной связи. То есть объекты критической инфраструктуры. Но россияне отдавали приказы и о поджогах любых гражданских сооружений.

Для выполнения своих задач оккупанты дистанционно вербовали местных жителей, которые искали "легкий заработок" в сети, в частности, в разных Telеrgram-каналах.

Первые пять фигурантов задержаны в Одесской области. Это жители Белгород-Днестровского в возрасте от 21 до 34 лет. Причем среди них один рецидивист, ранее совершавший кражи.

Пятерка успела сжечь два релейных шкафа и трансформаторную подстанцию на линии железнодорожного сообщения. Однако правоохранители задержали их, когда фигуранты пытались поджечь две башни мобильной связи и несколько зданий местных сельсоветов.

Еще двух приспешников врага задержали "по горячим следам" на Житомирщине.

Первый, 18-летний студент местного технического училища, успел сжечь служебный внедорожник ВСУ. Второй, 21-летний рецидивист-вор, поджег админздание местного сельсовета.

Во время обысков у задержанных обнаружены как средства поджога, так и мобильные телефоны с доказательствами предательства.

Фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса. Это ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ); ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).

В настоящее время задержанные находятся под стражей, им, как добавили в СБУ, грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Днепропетровской области задержали троих мужчин, работавших на Россию – они по заказу вражеских спецслужб совершили теракт возле здания РТЦК в Павлограде.

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