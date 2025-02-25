Требовали миллионную взятку у предпринимателя: в Ровенской области задержали и.о. мэра и депутата городского совета. Фото

В Ровенской области задержали и.о. мэра и депутата городского совета за вымогательство свыше 1 млн. грн. Чиновники планировали получить взятку от местного предпринимателя в виде безвозмездной передачи земельного участка площадью 0,38 га.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"По данным следствия, должностные лица требовали взятку от местного предпринимателя в виде безвозмездной передачи земельного участка площадью 0,38 га, рыночная стоимость которого превышает 1,3 млн грн", – говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности мэра принимал участие в сговоре с депутатом, который также является главным инженером по охране и защите леса одного из филиалов лесного хозяйства ГСХП "Леса Украины". Земельный участок должен быть передан лицу, находящемуся под контролем исполняющего обязанности городского головы.

За это фигуранты способствовали утверждению в городском совете подробных планов территориального развития, изменении целевого назначения других земельных участков бизнеса и присвоению адреса объектов строительства и недвижимости на землях предпринимателя.

"24 февраля 2025 года частный нотариус подготовил документы по отчуждению земельного участка в пользу подконтрольного мэру личности. После этого правоохранители задержали всех участников преступления", – говорится в сообщении.

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