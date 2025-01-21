Дом, квартиры, авто: СБУ задержала главного психиатра ВСУ, разбогатевшего более чем на 1 млн долларов. Фото

Служба безопасности Украины задержала главного психиатра Вооруженных сил Украины, который за время полномасштабной войны обогатился более чем на 1 млн долларов. У него, в частности, обнаружили дом и два участка на Киевщине, две квартиры в Киеве и один в Одессе, а также новые внедорожники BMW. Имущество он оформил на жену, дочь, сыновей и посторонних лиц.

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Об этом 21 января сообщила пресс-служба СБУ. Украинские СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишут, что фигурантом дела является заслуженный врач Украины, подполковник медицинской службы Олег Друзь.

Как рассказали в СБУ, подозреваемый был задержан при содействии министра обороны и главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Главный психиатр ВСУ также является заместителем председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

По данным следствия, должностное лицо в течение полномасштабного вторжения приобрело необоснованных активов более чем на 1 млн долларов.

Он не отражал соответствующее имущество в декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и посторонних лиц.

Как установило расследование, в течение 2022-2024 годов фигурант приобрел:

– частный дом в Обуховском районе Киевщины;

– две квартиры в Киеве;

– одну квартиру в Одессе;

– два земельных участка в Обуховском районе Киевщины;

– автомобили BMW Х7 2024 года выпуска, BMW Х7 2022 года выпуска; BMW Х5 2023 года выпуска; BMW Х3 2022 года выпуска.

– другое имущество.

В ходе обысков следователи СБУ нашли также 152 тыс. долларов и 34 тыс. евро.

Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генерального прокурора.

Олег Друзь не первый раз в такой ситуации, пишут украинские СМИ. Еще весной 2017 начальник Клиники психиатрии военного госпиталя и главный психиатр Минобороны получил подозрение в получении взятки. По данным прокуратуры Киева, за помощь в уклонении он потребовал 52 тыс. грн.

Однако дальше этого дело тогда не пошло. Через несколько месяцев его закрыли из-за "отсутствия состава преступления".

Кроме того, осенью 2017 года Друзь попал в скандал, когда на заседании комитета Верховной Рады по здравоохранению заявил, что 93% участников боевых действий после демобилизации необходима психиатрическая помощь, а сами военные якобы могут представлять угрозу обществу.

В ответ бойцы АТО запустили флешмоб "Я – один из 93%". Впоследствии тогдашний министр обороны Степан Полторак отстранил Друзя от должности, однако тот продолжил исполнять обязанности начальника Клиники психиатрии.

Согласно декларации Друзя за 2016 год, его жена и дочь имели гражданство РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января президент Украины Владимир Зеленский отметил силовые органы расследования резонансных военных дел. Он назвал хорошей работу СБУ, ГБР, Нацполиции и прокуратуры в этом направлении. Денежные "военкомы" и преступные ошибки в руководстве бригадами нуждаются в расследовании и справедливых ответах, заявил глава государства.

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