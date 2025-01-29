В Днепропетровской области разоблачили медиков, которые помогали уклонистам получить фиктивную инвалидность для выезда за границу. Фото

В Днепропетровской области разоблачена схема фиктивного оформления инвалидности для уклонения от мобилизации. Двум медикам и их сообщнику уже объявлено подозрение.

Видео дня

Об этом сообщил отдел информационной политики Днепропетровской областной прокуратуры. Отмечается, что в суд уже направлено ходатайство, чтобы подозреваемым избрали меру пресечения.

По данным следствия, семейный врач с неврологом и их сообщником организовали схему, по которой те, кто не хотел служить, могли получить поддельные медицинские документы. За сфальсифицированное заключение МРТ с ложным диагнозом, позволяющим получить официальное медицинское заключение о непригодности к военной службе, они требовали 500 долларов.

Кроме того, в документах фиксировали несуществующее стационарное лечение, якобы пациент проходил необходимые обследования и реабилитацию, находясь в медучреждении.

Во время обысков у подозреваемых изъяли деньги, медицинскую документацию, черновые записи, технику и автомобили.

В настоящее время прокуратура подала ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Их подозревают по следующим статьям:

содействие незаконной переправке лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332 УКУ);

получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 354 УКУ);

злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УКУ);

правонарушение, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 УКУ).

Следователи продолжают расследование, а, согласно Конституции Украины, подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

Как рассказывал OBOZ.UA, в Харькове разоблачили другую схему уклонения от мобилизации. В одном из ТЦК и СП предлагали желающим перевестись на воинский учет в "нужный" военкомат, сменив место жительства на бумаге. За 70 тысяч гривен уклонисты могли получать регулярные фейковые повестки, чтобы спокойно передвигаться по городу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!