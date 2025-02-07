СБУ задержала в Хмельницком агента РФ, готовившего теракт вблизи подразделений Сил обороны. Фото

Сотрудники Службы безопасности в Хмельницком предотвратили теракт, который планировали организовать российские спецслужбы. Во время спецоперации был задержан агент РФ, получивший задание от своего куратора и планировавший установить взрывчатку вблизи пунктов базирования Сил обороны на территории города.

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Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале, 7 февраля. Основными целями врага были запасные командные пункты и места постоянного расположения подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины.

Для определения оптимального места для скрытой установки взрывчатки агент обходил территорию, фиксируя геолокации с высокой концентрацией украинских военных. При обнаружении таких объектов он тщательно исследовал их периметр, отыскивая "удобные" точки для размещения самодельного взрывного устройства (СВУ).

Затем злоумышленник передавал российскому куратору соответствующие координаты для согласования, чтобы получить инструкции по изготовлению взрывного устройства с механизмом удаленной активации по телефону.

Сотрудники СБУ успели предотвратить преступление и задержала агента, когда он проводил доразведку вблизи военного объекта, где враг планировал совершить теракт. На месте задержания у подозреваемого изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, через который он общался со спецслужбами РФ.

По данным следствия, агентом оказался 32-летний наркозависимый из областного центра, которого оккупанты заметили во время поиска на Телеграмм-каналах, где предлагали быстрые заработки на "дозу".

Следователи СБУ сообщили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и других военных формирований, образованных в соответствии с законодательством, в условиях военного положения).

Подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 4 февраля на Днепропетровщине задержали троих мужчин, работавших на Россию. Они по заказу вражеских спецслужб совершили теракт возле здания РТЦК в Павлограде. Спецслужбы завербовали мужчин через мессенджер и обещали денежное вознаграждение за совершение преступления. Злоумышленники получили инструкцию от куратора, как изготовить взрывчатку. Впоследствии они взорвали СВУ возле определенного объекта 2 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 февраля стало известно, что сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали пятерых агентов РФ в трех областях. Злоумышленники подожгли объект железной дороги, авто военного и здание горсовета.

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