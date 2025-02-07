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СБУ задержала в Хмельницком агента РФ, готовившего теракт вблизи подразделений Сил обороны. Фото

Катя Поплюйко
Расследования
2 минуты
669
СБУ задержала в Хмельницком агента РФ, готовившего теракт вблизи подразделений Сил обороны. Фото

Сотрудники Службы безопасности в Хмельницком предотвратили теракт, который планировали организовать российские спецслужбы. Во время спецоперации был задержан агент РФ, получивший задание от своего куратора и планировавший установить взрывчатку вблизи пунктов базирования Сил обороны на территории города.

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Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале, 7 февраля. Основными целями врага были запасные командные пункты и места постоянного расположения подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины.

Для определения оптимального места для скрытой установки взрывчатки агент обходил территорию, фиксируя геолокации с высокой концентрацией украинских военных. При обнаружении таких объектов он тщательно исследовал их периметр, отыскивая "удобные" точки для размещения самодельного взрывного устройства (СВУ).

СБУ задержала в Хмельницком агента РФ, готовившего теракт вблизи подразделений Сил обороны. Фото

Затем злоумышленник передавал российскому куратору соответствующие координаты для согласования, чтобы получить инструкции по изготовлению взрывного устройства с механизмом удаленной активации по телефону.

СБУ задержала в Хмельницком агента РФ, готовившего теракт вблизи подразделений Сил обороны. Фото

Сотрудники СБУ успели предотвратить преступление и задержала агента, когда он проводил доразведку вблизи военного объекта, где враг планировал совершить теракт. На месте задержания у подозреваемого изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, через который он общался со спецслужбами РФ.

СБУ задержала в Хмельницком агента РФ, готовившего теракт вблизи подразделений Сил обороны. Фото

По данным следствия, агентом оказался 32-летний наркозависимый из областного центра, которого оккупанты заметили во время поиска на Телеграмм-каналах, где предлагали быстрые заработки на "дозу".

СБУ задержала в Хмельницком агента РФ, готовившего теракт вблизи подразделений Сил обороны. Фото

Следователи СБУ сообщили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и других военных формирований, образованных в соответствии с законодательством, в условиях военного положения).

Подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 4 февраля на Днепропетровщине задержали троих мужчин, работавших на Россию. Они по заказу вражеских спецслужб совершили теракт возле здания РТЦК в Павлограде. Спецслужбы завербовали мужчин через мессенджер и обещали денежное вознаграждение за совершение преступления. Злоумышленники получили инструкцию от куратора, как изготовить взрывчатку. Впоследствии они взорвали СВУ возле определенного объекта 2 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 февраля стало известно, что сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали пятерых агентов РФ в трех областях. Злоумышленники подожгли объект железной дороги, авто военного и здание горсовета.

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