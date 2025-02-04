Подожгли объект железной дороги, авто военного и здание горсовета: задержали пятерых агентов РФ в трех областях. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали пятерых агентов РФ в трех областях. Злоумышленники подожгли объект железной дороги, авто военного и здание горсовета.

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Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора и СБУ. Среди задержанных – женщина с несовершеннолетним сыном.

"Главными "целями" врага были админздания госучреждений, внедорожники Сил обороны и релейные шкафы Укрзализныци. Для совершения преступлений российские спецслужбы дистанционно вербовали местных жителей, искавших "легкие" заработки на Телеграмм-каналах", – говорится в сообщении.

На Днепропетровщине и была задержана 40-летняя местная жительница, совершившая поджог военного пикапа ВСУ и трех релейных шкафов на линиях железнодорожного сообщения. "Заказ" женщина получала через мессенджер из России, а для их выполнения привлекла своего 17-летнего сына и его одноклассника.

После согласования ребята вместе приходили на локацию и осуществляли поджог с помощью легковоспламеняющейся смеси. Свои действия они снимали на камеру мобильного телефона, чтобы сообщить руководителю о выполнении задания.

В Ровно задержан 17-летний студент местного колледжа, который поджег служебный автомобиль ВСУ. Этот транспорт был доставлен в западный регион для технического обслуживания после выполнения боевых задач на фронте. Злоумышленник собственноручно сделал зажигательную смесь в своей комнате в общежитии.

В Хмельницкой области задержана 34-летняя жительница Шепетовки, которая подожгла помещение горсовета. Сначала женщина разбила окно на первом этаже административного здания, а затем бросила внутрь бутылку с зажигательным веществом. Пожар привел к повреждению окон и полов в одном из кабинетов учреждения.

Все задержанные были проинформированы о подозрении в совершении нескольких преступлений согласно статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, осуществленная по предварительному сговору группы лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Лицам, совершившим эти преступления, грозят разные сроки лишения свободы, включая пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники СБУ задержали пару шпионов РФ в Харьковской области. Местный безработный и его сожительница корректировали ракетно-бомбовые удары России по Харькову и пригороду. Для конспирации они притворялись зооволонтерами.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ нейтрализовала попытку ФСБ взорвать железнодорожный путь в Ровенской области, который используется для грузовых перевозок. Задержанным оказался 23-летний безработный житель Львовщины, ранее судимый за осквернение над могилами украинских военных.

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