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СБУ задержала предателя, наводившего российские КАБы на позиции защитников Краматорска. Фото

Катя Поплюйко
Расследования
2 минуты
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СБУ задержала предателя, наводившего российские КАБы на позиции защитников Краматорска. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали предателя, который наводил вражеские КАБы на позиции защитников Краматорска. Мужчина работал на российскую ФСБ и проводил разведку вблизи замаскированных позиций Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале 7 февраля. При обнаружении потенциальных целей злоумышленник передавал врагу координаты для огневого поражения.

По материалам дела, основной целью россиян были опорные пункты обороны, штабы и огневые позиции артиллерии ВСУ. Благодаря оперативным действиям СБУ агента обнаружили и задокументировали еще на раннем этапе его разведывательной деятельности, а также приняли комплекс мер по обеспечению безопасности позиций наших военных на этом направлении.

Позже сотрудники СБУ задержали фигуранта в его собственном доме и изъяли мобильный телефон, через который он контактировал со своим российским куратором. По данным следствия, в декабре 2024 года ФСБ завербовала этого 41-летнего работника агропредприятия из прифронтового поселка Краматорского района.

СБУ задержала предателя, наводившего российские КАБы на позиции защитников Краматорска. Фото

Для сбора разведданных предатель объезжал местность на собственном автомобиле, отслеживая пункты базирования украинских защитников, а полученную информацию посылал в ФСБ в виде текстовых сообщений и скриншотов Google Maps с отметками целей.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Преступнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во время спецоперации СБУ был задержан российский агент, получивший задание от своего куратора и планировавший установить взрывчатку вблизи пунктов базирования Сил обороны на территории города. Ключевыми целями врага были запасные командные пункты и места постоянного расположения подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области задержали троих мужчин, работавших на РФ. Они по заказу вражеских спецслужб совершили теракт возле здания РТЦК в Павлограде. Предателям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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