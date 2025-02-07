СБУ задержала предателя, наводившего российские КАБы на позиции защитников Краматорска. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали предателя, который наводил вражеские КАБы на позиции защитников Краматорска. Мужчина работал на российскую ФСБ и проводил разведку вблизи замаскированных позиций Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале 7 февраля. При обнаружении потенциальных целей злоумышленник передавал врагу координаты для огневого поражения.

По материалам дела, основной целью россиян были опорные пункты обороны, штабы и огневые позиции артиллерии ВСУ. Благодаря оперативным действиям СБУ агента обнаружили и задокументировали еще на раннем этапе его разведывательной деятельности, а также приняли комплекс мер по обеспечению безопасности позиций наших военных на этом направлении.

Позже сотрудники СБУ задержали фигуранта в его собственном доме и изъяли мобильный телефон, через который он контактировал со своим российским куратором. По данным следствия, в декабре 2024 года ФСБ завербовала этого 41-летнего работника агропредприятия из прифронтового поселка Краматорского района.

Для сбора разведданных предатель объезжал местность на собственном автомобиле, отслеживая пункты базирования украинских защитников, а полученную информацию посылал в ФСБ в виде текстовых сообщений и скриншотов Google Maps с отметками целей.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Преступнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во время спецоперации СБУ был задержан российский агент, получивший задание от своего куратора и планировавший установить взрывчатку вблизи пунктов базирования Сил обороны на территории города. Ключевыми целями врага были запасные командные пункты и места постоянного расположения подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области задержали троих мужчин, работавших на РФ. Они по заказу вражеских спецслужб совершили теракт возле здания РТЦК в Павлограде. Предателям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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