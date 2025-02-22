Квартира, гараж и другая недвижимость: экс-финдиректор Киевского метрополитена задекларировал имущества на миллионы гривен. Видео

Бывший финансовый директор Киевского метрополитена Алексей Хайменов задекларировал недвижимость на миллионы гривен. Это квартиры, земельные участки, а также особняк, однако все они либо были задекларированы в качестве подарков от родственников, либо вообще записаны на них.

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Об этом говорится в расследовании BIHUS.Info. Семья экс-чиновника долгое время жила в квартире, которая была оформлена на его тещу.

Эта квартира расположена в ЖК Smart Plaza – прямо напротив главного офиса Киевского метрополитена. Ее стоимость в декларациях не указана, однако журналисты отмечают, что она должна была стоить как минимум 2 605 127 грн.

"Потом мама подарила ему еще одну квартиру и гараж – записала все на сына за 4,4 млн грн", – сообщили в BIHUS.Info.

Эту квартиру и гараж Алексей Хайменов задекларировал в начале 2024 года, а вместе с ними еще 4,5 млн грн как еще один "подарок" от 72-летней матери.

Из расследования стало известно, что, согласно судебным документам, семья Хайменова проживала в большом имении (почти 200 квадратных метров) в Гореничах Киевской области. Этот дом записан на тестя, но подтверждено, что там жила жена экс-финдиректора.

"Формально Хайменов не имел с этим ничего общего. Вот только жил именно там, а судебные документы с долгом за электроэнергию подтверждают, что домом пользовалась его семья. Семейные фото – тоже прямо из "не его" дома", – отметили журналисты.

Что интересно, по декларации, семья имеет в Гореничах два участка на 5 и 12 соток по улице Спортивная и один недострой. Однако по этому адресу журналисты увидели значительно больший участок и упомянутый выше особняк.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-руководителя коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского правоохранители объявили в розыск. Бывший чиновник указан в базе розыска МВД как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования.

Впоследствии стало известно, что Брагинский выехал из Украины по поддельному заключению ВВК, в служебных помещениях предприятия проводили обыск. Позже этот документ был отменен, бывшему чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Во времена Брагинского Киевский метрополитен годами заключал контракты на сотни миллионов гривен с окружением директора. Соответствующее расследование было проведено журналистами проекта Bihus.Info.

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