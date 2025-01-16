Экс-руководитель Киевского метрополитена Брагинский выехал из Украины по поддельному заключению ВЛК – полиция

Бывший глава КП "Киевский метрополитен" выехал из Украины по поддельному заключению ВЛК и в настоящее время в служебных помещениях предприятия проводится обыск. Из собственных источников нам стало известно, что речь идет о Викторе Брагинском.

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В настоящее время экс-чиновник находится в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Полиция Киева проводит следственные действия у экскеровщика КП "Киевский метрополитен", выехавшего из Украины на основании поддельного заключения ВЛК. Решением врачебной комиссии мужчина был исключен из военного учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни", – уточнили правоохранители.

В полиции добавили, что по этому факту начато уголовное производство, в рамках которого следователи столичной полиции проводят обыск в служебных помещениях предприятия.

Напомним, ранее эксруководителя коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского правоохранители объявили в розыск. Бывший чиновник указан в базе розыска МВД как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования.

Виктор Брагинский в марте этого года после журналистского расследования написал заявление об освобождении от должности начальника КП "Киевский метрополитен". Дело в том, что журналисты обнаружили у Брагинского незадекларированное имущество ориентировочной стоимостью в 52 миллиона гривен.

Позже выяснилось, что во времена Брагинского Киевский метрополитен годами заключал контракты на сотни миллионов гривен с окружением директора.

Как сообщал OBOZ.UA, после отставки с должности главы столичного метро Виктор Брагинский потерял и мандат народного избранника – он был исключен из депутатского корпуса Киевсовета.

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