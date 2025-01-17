Заключение ВЛК, по которому экскеров Киевского метрополитена Брагинский выехал за границу, отменено – полиция

Столичные правоохранители открыли расследование по факту подделки решения ВЛК, на основании которого эксчельник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский незаконно уехал из Украины. В настоящее время этот документ отменен.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Бывшему чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, в ходе расследования было установлено, что бывший глава столичного метрополитена незаконно пересек границу Украины на основании поддельного решения ВЛК.

"Согласно полученным доказательствам, последний был снят с военного учета на основании фиктивного решения ВЛК о наличии у него неизлечимой болезни. По ходатайству следствия указанное решение отменено Центральной военной врачебной комиссией", – уточнили в пресс-службе.

Следователи провели обыск в помещении КП "Киевский метрополитен", по результатам которого изъяли служебную документацию, в частности, о состоянии здоровья Брагинского и других документов, которые будут служить доказательствами в уголовном производстве.

"Досудебное расследование по данному факту продолжается, правоохранители устанавливают лиц, способствовавших подозреваемому в получении им фиктивных документов. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", – добавили в пресс-службе.

Напомним, бывший глава КП "Киевский метрополитен" выехал из Украины по поддельному заключению ВЛК, сейчас в служебных помещениях предприятия производится обыск. Из собственных источников нам стало известно, что речь идет о Викторе Брагинском.

Как сообщал OBOZ.UA, эксруководителя коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского правоохранители объявили в розыск. Бывший чиновник указан в базе розыска МВД как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования.

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