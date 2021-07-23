Зорян Шкиряк уволился из МВД вслед за Аваковым
Зорян Шкиряк 23 июля покинул пост советника министра внутренних дел. Он более семи лет работал в ведомстве вместе с уже экс-главой МВД Арсеном Аваковым.
Об этом он написал на своей странице в Facebook. Шкиряк подчеркнул, что уволился сразу после возвращения из отпуска.
"Сегодня, сразу после возвращения из отпуска, уволился из МВД. Спокойно и с соблюдением всех необходимых формальностей. Более семи очень тяжелых и бурных лет. Целая эпоха и значительная часть моей жизни… горжусь каждым днем, проведенным на должности советника министра в команде Арсена Авакова", – отметил он.
Шкиряк добавил, что ни про что не жалеет и уходит с гордо поднятой головой.
Он также выразил благодарность всем сотрудникам подразделений МВД, с которыми работал.
В завершение Шкиряк напомнил об известной кричалке про президента России Владимира Путина, написав также: "Слава Украине! Смерть врагам!". Кроме того, он опубликовал свое фото на фоне портрета Степана Бандеры.
Как сообщал в Верховной Раде 15 июля поддержали отставку Авакова с должности министра внутренних дел. О том, что он написал соответствующее заявление стало известно 13 июля.
Его место занял народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский.