Журналисты нашли у гражданской жены подсанкционного Козака квартиру в Москве за $13 млн. Фото и видео

Гражданская жена подсанкционного нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака Наталья Лавренюк владеет квартирой в Москве стоимостью около 13 млн долларов (примерно 350 млн грн). В то же время стало известно, что наредп покупал телеканалы Zik, NewsOne и "112 Украина" на средства от кипрских компаний.

Данные о московской квартире Лавренюк обнародовали журналисты проекта "Схемы", ссылаясь на выписку из реестра имущественных прав РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что квартира площадью 657 квадратных метров расположена в одном из самых дорогих московских комплексов Knightsbridge Privat Park по улице Ефремова, 19. Приобрела Лавренюк ее в марте 2020 года.

Жилье является двухуровневым, оно находится на первом этаже одного из домов и имеет так называемый антресольный этаж.

В журналистском расследовании утоняется, что Лавренюк также владеет четырьмя паркоместами и двумя подвальными помещениями в указанном комплексе.

"Комплекс также известен и тем, что в нем живет российская властная элита. Журналисты-расследователи находили там квартиру руководителя "Почты России" Николая Подгузова (386 кв.м.) и сестры главы правительства Российской Федерации Михаила Мишустина (170 кв.м.). Но площадь квартиры гражданской жены народного депутата Тараса Козака значительно превышает размеры помещений российских чиновников в этом комплексе", – сказано в сообщении.

По данным журналистов, наличие гражданской жены Натальи Лавренюк было установлено осенью 2019 года. "Они вместе путешествуют, отмечают праздники, делят совместный быт и имеют общего ребенка. При этом Козак не декларирует Лавренюк и сведения о ее имуществе и доходах", – подчеркивается в расследовании.

В то же время стало известно, что Козак покупал попавшие под санкции телеканалы в Беларуси на деньги, полученные от кипрских компаний. Об этом свидетельствуют данные его деклараций за последние годы.

Так, 11 декабря 2019 года народный депутат заплатил 62,32 млн грн за девять компаний группы "112 Украина" (57,65 млн грн – за включенные в санкционный список и еще 4,66 млн грн – за три другие компании).

В тот же день Козак оплатил в Беларуси 16,42 млн за авиаперевозки и 1,06 млн грн – за аренду недвижимости, а за неделю до и неделю после – 1,19 млн грн комиссии банкам.

В середине декабря 2018 года он отчитался о получении корпоративных прав этих компаний. Продавцом выступила швейцарская Plirofories AG, а обязательства Козака перед ней – $2,63 млн.

Права на ООО "Новости 24 часа" (NewsOne) политик купил в 2018 году за 41,06 млн грн через швейцарскую компанию MW Investment AG. В том же году он потратил в соседней стране 20,56 млн грн на авиаперевозки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля были введены персональные санкции против Тараса Козака – правой руки Медведчука. В итоге "112 Україна", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры все же можно было найти в интернете.

Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ". ОПЗЖ 4 февраля обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о санкциях. Тем временем решение о блокировке поддержали в США, а также в ЕС.