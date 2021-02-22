Зеленский заявил о намерении 'избавиться' от Тупицкого

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиться того, что отстраненный глава Конституционного Суда Александр Тупицкий покинет свою должность.

Об этом глава государства сообщил во время форума "Украина 30", отметив, что сейчас работа КСУ заблокирована.

"Конституционный суд сейчас заблокирован из-за товарища... ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд", – заявил Зеленский.

Напомним, что Тупицкого подозревают в причастности к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (сейчас он временно оккупирован террористами т.н. "ДНР").

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от его должности на два месяца.

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