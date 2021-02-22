Зеленский заявил о намерении "избавиться" от Тупицкого
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиться того, что отстраненный глава Конституционного Суда Александр Тупицкий покинет свою должность.
Об этом глава государства сообщил во время форума "Украина 30", отметив, что сейчас работа КСУ заблокирована.
"Конституционный суд сейчас заблокирован из-за товарища... ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд", – заявил Зеленский.
Напомним, что Тупицкого подозревают в причастности к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (сейчас он временно оккупирован террористами т.н. "ДНР").
29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от его должности на два месяца.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Судья Тупицкий 6 января улетел на отдых в ОАЭ. Его заметили на королевской вилле, пребывание на которой стоит 300 тысяч гривен в сутки.
Вскоре Тупицкий опроверг названную стоимость своего отпуска и опубликовал документы. Однако и в них нашли несоответствие. В Украину отстраненный глава КСУ вернулся 13 января.
В ГБР предъявили подозрение отстраненному от должности председателю Конституционного суда Тупицкому в совершении уголовных преступлений против правосудия.
Сотрудники Управления государственной охраны не пропустили в здание Конституционного суда его отстраненного главу Александра Тупицкого.
Позже Тупицкий пожаловался председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову на сотрудников государственной охраны, которые не пускали его на рабочее место.
Александр Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента Украины о его отстранении.