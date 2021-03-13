Зеленский заявил о чистке 'слуг' и указал, как надо голосовать в Раде. Видео

В партии "Слуга народа" проходит очищение от "засланных казачков и случайных людей".

Такое заявление на XI съезде партии СН сделал президент Владимир Зеленский. По его словам, в партии начался новый период, а "слуги" признали ошибки и сделали выводы.

"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, есть и такие. И мы готовы двигаться дальше", – отметил гарант.

Он указал, что они работают в тяжелых условиях, когда идет война, пандемия коронавируса и мировой финансовый кризис.

"Когда против нас старая система, олигархи, их СМИ, их судьи, депутаты, потерявшие неприкосновенность, чиновники, потерявшие схемы, теневые царьки, которые скупали землю, которая якобы не продается, теневые букмекеры, которые зарабатывали миллиарды, не платя ни одной гривны в бюджет Украины, те, кто поливал нас последними словами, а теперь набиваются в друзья, те, кто были друзьями, а теперь поливают нас последними словами", – говорил Зеленский.

Также президент призвал "слуг" в Верховной Раде поддерживать законопроекты большинством голосов. Он подчеркнул, что по важным для Украины вопросов должно быть не меньше 226 голосов.

"Вам должно быть все равно, как голосуют другие партии. Пусть это останется на их совести", – акцентировал он.

Среди важных направлений Зеленский назвал земельную реформу, децентрализацию, введение народовластия, судебную реформу, экономический рост, пенсионное обеспечение, амнистии капиталов и преодоление коррупции.

"Программа президента и программа партии "Слуга народа" – именно это наша повестка дня. И никакие правки любого не остановят нас на этом пути", – сказал глава государства.

Отдельно Зеленский обратился к представителям команды в регионах с призывом не ждать пошаговых инструкций из центра, а проявлять инициативу и менять к лучшему свою общину, село, город, регион.

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