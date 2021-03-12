Зеленский в новом видео обратился к крупным украинским бизнесменам

Главный принцип справедливости, которой хочет достичь украинская власть, заключается в проведении границы между крупным бизнесом и олигархическим классом. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским бизнесменам – Виктору Медведчуку, Игорю Коломойскому, Петру Порошенко, Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку и Дмитрию Фирташу.

Их имена в новом видеообращении к украинцам в пятницу, 12 марта, назвал глава государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно – ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих?" – сказал гарант.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина поддерживает ограничительные меры, введенные США против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и его семьи по обвинению бизнесмена в коррупции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ограничительные меры введены на 5 лет.

19 февраля состоялось заседание СНБО, на котором рассматривались вопросы об угрозе нацбезопасности Украины. Среди прочего было решено ввести санкции против нардепа Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других лиц.