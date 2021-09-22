Конфликты нужно решать диалогом, а не танками: Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН в ночь на четверг, 23 сентября (по Киеву). В своей речи он затронул вопрос деоккупации Крыма и Донбасса, освобождение пленных из РФ, борьбы с пандемией коронавируса и другие актуальные темы.

Трансляция события доступна на Facebook-странице Офиса президента. Первой в выступлении украинского лидера прозвучала цитата призыва генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша: "Пора проснуться!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Эта фраза, как сказал Зеленский, имеет особое значение для него. Президент пояснил: в 2019-м он волновался перед первым выступлением в ООН, в 2020-м весь мир проводил бессонные ночи из-за ситуации с COVID-19, а в 2021 году как раз перед Генассамблеей на его первого помощника Сергея Шефира было совершено нападение.

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Глава государства сообщил, что посреди ночи получил десятки звонков. "12 выстрелов, три попали в водителя. Вот вам цена перемен в стране и цена реформ", – сказал Зеленский.

Он отметил, что может "без лести и лукавства" утверждать – "Украина проснулась уже давно". Как пример он привел события Голодомора, Бабьего Яра, две мировые войны, холокост.

Президент напомнил, что украинское государство является одним из основателей ООН. Если бы 76 лет назад страны, которые создали организацию, узнали, что проблема обеспечения прав всех народов не будет решена и к 2021-му, то "были бы шокированы".

"Я уверен, они бы сказали: а что же вы делали все эти 76 лет?" – сказал Зеленский.

После этого он перешел к теме пандемии и вакцинации от COVID-19. Президент Украины высказался довольно резко, заявив: страны "играли в единство", пока дело не дошло до необходимости разделить дающие жизнь вакцины.

"Все мы люди, но спасательные шлюпки получат пассажиры 1-го класса", – намекнул политик на поведение богатых государств.

Украина же помощи не ждала, но сама помогала всеми доступными способами. К примеру, отправляла в Италию своих медиков, когда там наблюдались серьезная вспышка и нехватка врачей.

"Украине не стыдно", – подчеркнул лидер страны, заявив, что мир "провалил экзамен на COVID" а новым орудием дискриминации стали лекарства.

Далее президент перешел к теме российской агрессии. Он указал, что "Украина не засыпала", так как под звуки взрывов и выстрелов сделать это трудно.

По словам Зеленского, возможно, в Нью-Йорке звуки обстрелов услышать нельзя, но в таком случае ООН "нужно оживить". Фактически, глава Украины пригласил совершить визит в страну, чтобы оценить реальное положение вещей.

"Может, для этого ООН нужно двигаться?.. Может, время нам собираться там, где реально можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы?" – спросил он.

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