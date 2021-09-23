Лекарства не могут быть средством дискриминации: Зеленский призвал оживить Устав ООН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал оживить Устав ООН ради единства и обеспечения прав всех народов. Он отметил, что лекарства не должны стать средством дискриминации.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН 22 сентября. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале телеканала "Дом" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

По словам президента, в Уставе ООН нет слов о том, что "каждый сам за себя". Он добавил, что ранее никто не мог подумать, что лекарства станут средством дискриминации.

Зеленский обратил внимание на разговоры о мировом продовольственном кризисе: "Интересно – неужели когда-нибудь мы точно также будем делить между собой хлеб и воду?".

Видео дня

Он также заявил, что опасность возникновения новых вирусов никуда не делась. Зеленский добавил, что это настолько же шатко, как и гарантии безопасности Будапештского меморандума.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский 22 сентября выступил на Генеральной ассамблее ООН. Он выразил недовольство тем, как мир отреагировал на пандемию коронавируса, а также затронул тему возвращения временно оккупированных Россией Крыма и части Донбасса.

Кроме того, президент рассказал о покушении на своего советника Сергея Шефира.