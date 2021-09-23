Зеленский – мировым лидерам: что вы делали все эти 76 лет? Видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН резко обратился к мировым лидерам. Он высказал недовольство тем, какой была их политика во время пандемии коронавируса.

В своей речи 22 сентября глава государства обратил внимание, что Украины была одной из стран-основательниц Организации Объединенных Наций. Выступление Зеленского транслировалось на Facebook-странице Офиса президента и YouTube-канале телеканала "Дом" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

По его словам, основатели ООН сегодня были бы шокированы, увидев в названии темы Генассамблеи "обеспечить права всех народов".

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"Они бы сказали: "А что вы делали все эти 76 лет?". Ответ дал коронавирус. Мы играли в равенство и единство, где разделять совместные цели – это одно, а делить вместе вакцины – другое. Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламах, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украине не стыдно за помощь, которую она оказывала другим, когда отправляла своих медиков и лекарства.

"Когда мир забыл, что пандемия не навсегда, и все страны снова соберутся здесь. Но как они теперь будут смотреть друг другу в глаза?" – добавил Зеленский.

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