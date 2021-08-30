Зеленский вылетает в США прямо сейчас: выяснились новые детали переговоров с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский совсем скоро улетит в США, где у него на 1 сентября назначена встреча с американским лидером Джо Байденом. Из-за переноса поездки программа визита гаранта в Штаты сильно изменилась.

Известно, что два дня он проведет в Вашингтоне, а затем поедет в Калифорнию. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на спикера украинского лидера Сергея Никифорова.

По его словам, именно американская сторона попросила перенести встречу президентов с последнего дня августа на 1 сентября. В частности, в связи с истечением срока ультиматума вооруженной группировки "Талибан" в Афганистане по эвакуации иностранцев из столицы страны.

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"31 августа – последний день ультиматум "Талибана", или срок эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула – именно то время, которое дали талибы. Поэтому американская сторона попросила перенести наш визит. Весь этот день она посвятит важной для нее теме", – пояснил Никифоров , подчеркнув, что Киев "с абсолютным пониманием относится к просьбе" Вашингтона.

Он добавил, что ныне программа поездки Зеленского в США полностью изменилась. Так, некоторые встречи состоятся по времени раньше, чем ранее планировалось, другие – позже.

"Но это не значит, что что-то из программы выпало. Президент вылетает в США прямо сейчас. Два дня после прилета он проведет в Вашингтоне и впоследствии – в Калифорнии", – уточнил спикер главы государства.

Напомним: встречу Зеленского и Байдена переносили уже дважды – сначала с 30 на 31 августа, а затем на первый день сентября 2021-го.

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что команда посольства и Офис президента вышли на финишную прямую подготовки визита украинского лидера в Штаты. Известно, что там состоится открытие Украинского дома, кроме того, президент посетит знаковые для отношений двух стран места Вашингтона.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Зеленский и Байден на встрече обсудят взаимное сотрудничество в сфере энергетической безопасности. Также администрация американского лидера поддержит президента Украины в борьбе с коррупционерами и реализацией реформ в стране, основанных на демократических ценностях.