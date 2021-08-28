В Белом доме подтвердили встречу Зеленского с Байденом и назвали главные темы переговоров

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена состоится 31 августа. Дату встречи не будут менять из-за ситуации в Афганистане.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она озвучила главные темы, которые обсудят при встрече главы государства.

"На следующей неделе президент Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму", – сказала Псаки.

Кроме того, Зеленский и Байден обсудят взаимное сотрудничество в сфере энергетической безопасности. Также Белый дом поддержит Зеленского в борьбе с коррупционерами и реализации реформ, основанных на демократических ценностях.

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Ранее OBOZREVATEL источник в Офисе президента сообщил, что даты встречи не изменятся.

Журналист Forbes Кеннет Рапоза написал, что официальный визит президента Зеленского в США не принесет особого результата для Украины. Однако специалисты прогнозируют рост экономики, что спасет Зеленского от краха.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что главным итогом встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом должно стать взаимопонимание. Между двумя главами государств должна образоваться "химия".