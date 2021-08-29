Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли: названа новая дата

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена переносится с 31 августа на 1 сентября. Такое решение принято по просьбе американской стороны.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в Офисе президента. Отметим, что встречу двух глав государств переносят уже во второй раз. Ранее встречу перенесли с 30 на 31 августа.

Украинская служба "Голоса Америки" написала, что им перенос даты встречи подтвердили в Белом доме. Предварительно было запланировано, что Байден и Зеленский встретятся 31 августа, а 1 сентября президент Украины должен был провести в Штатах другие встречи.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча президентов Украины и США состоится 31 августа. Также она озвучила главные темы, которые обсудят во время встречи.

Отметим, что журналист Forbes Кеннет Рапоза написал, что официальный визит президента Зеленского в США не принесет особого результата для Украины. Однако специалисты прогнозируют рост экономики, что спасет Зеленского от краха.

Как писал OBOZREVATEL, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что главным итогом встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом должно стать взаимопонимание. Между двумя главами государств должна образоваться "химия".