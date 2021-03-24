Зеленский ввел временный безвиз для туристов из Китая

Марина Лисничук Политика 12:06, 24.03.2021 Обновлено: 12:21, 24.03.2021

Президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих в нашу страну с туристической целью.

Он будет действовать с 1 апреля по 30 сентября 2021 года. Соответствующий указ №116/2021 он подписал 23 марта, сообщается на сайте главы государства.

Согласно документу, на такой шаг правительства пошли для развития дружественных отношений между Украиной и Китаем, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Отмечается, что безвизовый въезд применяется на транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинет министров должен принять меры, вытекающие из настоящего указа.

Напомним: президент Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта. По его словам, все рожденные в Украине дети до 18 лет смогут накапливать средства от использования недр. А после совершеннолетия эти деньги могут пойти, например, на образование или собственное жилье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменили правила пересечения границы для иностранцев и своих граждан. Теперь у них будут требовать справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, независимо от того, из страны с каким уровнем распространения коронавируса они будут прибывать.

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