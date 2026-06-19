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"Russians effect": как выглядит "Художественный арсенал" после атаки РФ на Киев. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
1,2 т.
Мистецький арсенал после атаки РФ
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В Киеве в результате террористической атаки РФ было повреждено здание "Художественного арсенала". В частности, пожар, возникший после попадания вражеского дрона, частично уничтожил крышу, а взрывная волна выбила окна.

Соответствующее видео с сравнением того, как выглядело здание до обстрела и после него, опубликовано в TikTok учреждения. Враг продолжает уничтожать культурные объекты Украины.

Что известно

"Russians effect", – — говорится в подписи.

Мистецький арсенал до атаки РФ.
Мистецький арсенал до атаки РФ.
Мистецький арсенал до атаки РФ.

На опубликованном видео можно увидеть, как выглядел "Художественный арсенал" до обстрела –: многочисленные посетители выставок, залы, заполненные людьми. А после террористической атаки России –: дыры в крыше, обгоревшие конструкции и выбитые окна.

Мистецький арсенал после атаки РФ.
Мистецький арсенал после атаки РФ.
Мистецький арсенал после атаки РФ.

Напомним, что РФ во время комбинированной атаки на Киев в ночь на 15 июня целенаправленно обстреляла здание "Художественного арсенала". В результате обстрела возник пожар, который не удавалось потушить уже несколько часов.

Последствия террористической атаки РФ по Киеву 15 июня 2026 года.
Последствия террористической атаки РФ на Киев 15 июня 2026 года.
Последствия террористической атаки РФ на Киев 15 июня 2026 года.

Кроме того, в столице во время обстрела в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. В результате обстрела возник пожар –, который уничтожил крупнейшую и старейшую коллекцию костюмов Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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