"Russians effect": как выглядит "Художественный арсенал" после атаки РФ на Киев. Видео

В Киеве в результате террористической атаки РФ было повреждено здание "Художественного арсенала". В частности, пожар, возникший после попадания вражеского дрона, частично уничтожил крышу, а взрывная волна выбила окна.

Видео дня

Соответствующее видео с сравнением того, как выглядело здание до обстрела и после него, опубликовано в TikTok учреждения. Враг продолжает уничтожать культурные объекты Украины.

Что известно

"Russians effect", – — говорится в подписи.

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На опубликованном видео можно увидеть, как выглядел "Художественный арсенал" до обстрела –: многочисленные посетители выставок, залы, заполненные людьми. А после террористической атаки России –: дыры в крыше, обгоревшие конструкции и выбитые окна.

Напомним, что РФ во время комбинированной атаки на Киев в ночь на 15 июня целенаправленно обстреляла здание "Художественного арсенала". В результате обстрела возник пожар, который не удавалось потушить уже несколько часов.

Кроме того, в столице во время обстрела в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. В результате обстрела возник пожар –, который уничтожил крупнейшую и старейшую коллекцию костюмов Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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