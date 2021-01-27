Зеленский ввел в действие решение о тюремном сроке за ложь в декларации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за ложь в декларациях.

декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский внесет на рассмотрение в Верховную Раду неотложный законопроект об усовершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации, который был одобрен СНБО.

Поясним, что проект закона, в частности, предусматривает возвращение наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет за ложь в декларациях.

Проектом закона предлагается установить такие наказание:

за внесение данных, отличающиеся от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц штраф от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

за внесение данных, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – штраф от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

за умышленное непредставление декларации – штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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