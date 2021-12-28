Зеленский ввел санкции против телеканалов соратников Медведчука в ОПЗЖ
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении трех компаний, связанных с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Речь идет о компаниях "Тайм Медиа", "Телепростір" и "Медиахолдинг Новости".
Соответствующий указ №684/2021 опубликован на сайте главы государства. В нем говорится, что президент ввел в действие решение СНБО, которое он принял 28 декабря 2021 года. Отметим, что ранее сообщалось, что заседание учреждения должно состояться не 28, а 30 декабря.
В ООО "Тайм Медиа" входит телеканал Первый независимый, созданный журналистами трех каналов народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, заблокированных в феврале 2021 года – 112, NewsOne и ZIK. ООО "Телепростір" – это телекомпания, принадлежащая нардепу от ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Она вещает под брендом UKRLIVE. Также Шуфрич является совладельцем "Медиахолдинга Новости". Это компания, которую зарегистрировали сотрудники 112 Украина, NewsOne и ZIK.
Ограничительные меры вступают в силу со дня опубликования указа и будут действовать в течение пяти лет. Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине.
Напомним, Тараса Козака и Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, а именно:
признании российской оккупации Крыма;
содействии и непосредственном участии в передаче ценных документов, относящихся к украинским недрам (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);
попытке стать правопреемником украинской собственности, которая по праву принадлежит гражданам Украины;
раскрытии сведений, содержащих государственную тайну;
создании "армии информационных клоунов" для собственных антиукраинских интересов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля СНБО проголосовал за введение санкций против "правой руки" Виктора Медведчука – Тараса Козака. Это привело к блокированию трех его пророссийских телеканалов: "112 Украина", ZIK и NewsOne. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил этот шаг и подписал соответствующий указ.
Выяснилось, что попавшие под санкционные ограничения телеканалы финансируются компанией из временно оккупированной Луганщины.
19 февраля в Офисе президента состоялось еще одно заседание СНБО, на котором было принято решение о введении санкций против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также других физических и юридических лиц.
Медиахолдинг "Новости", в который входят связанные с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком подсанкционные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, создал новое общество с ограниченной ответственностью.
Впоследствии бывшие журналисты этих каналов взялись создать новый на базе Первого независимого.