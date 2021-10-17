В Украине достаточно газа по нормальной цене, хотя мог бы стоить 50 грн, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине достаточно запасов газа по приемлемой цене. По его мнению, без действий власти его стоимость сейчас составляла бы не менее 50 гривен за кубометр.

Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу ICTV. Он также назвал две главные гарантии от "Нафтогаза" и правительства.

"Хочу всех успокоить. Правительство приняло своевременные меры, газа для общества по нормальным ценам достаточно", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что в противном случае цена газа была бы не меньше 50 гривен. А сейчас она примерно 8 грн.

По его словам, в подписанном меморандуме НАК "Нафтогаз Украины" и власти гарантируют конкретную стабильную цену и стабильный объем поставок.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава "Нафтогаза" также заверял, что газа в Украине достаточно для населения и коммунальных учреждений. Для первой категории речь идет о цене 7,42 за кубометр.

А заявления о том, что украинцы "замерзнут или разорятся при оплате платежек", он назвал желанием политиков увеличивать собственные рейтинги.