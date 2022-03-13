Зеленский в разговоре с премьером Израиля попросил помощи в освобождении мэра Мелитополя и захваченных активистов

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Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Он попросил помощи в освобождении захваченных российскими оккупантами активистов и мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter вечером в субботу, 12 марта. Президент отметил, что обсуждалась российская агрессия и перспективы мирных переговоров.

"Должны прекратить репрессии против мирного населения: попросил содействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя и местных общественных деятелей", – написал он.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 11 марта похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Мужчину, отказавшегося от сотрудничества с врагом, вывезли в неизвестном направлении. Позже было опубликовано видео похищения.

Российские оккупанты выдвинули Федорову бредовые обвинения в терроризме, которые не имеют ничего общего с действительностью.

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