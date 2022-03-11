В ОП показали видео похищения оккупантами мэра Мелитополя

В ОП показали видео похищение оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова. Его похитили россияне сегодня – городской голова отказался сотрудничать с оккупантами.

Видео с камер видеонаблюдения, зафиксировавших преступление российских оккупантов, опубликовал Кирилл Тимошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Офисе президента Украины и Министерстве внутренних дел Украины заявили о похищении оккупантами мэра захваченного российскими войсками Мелитополя на Запорожье. Около десятка оккупантов ворвались в одно из админзданий Мелитополя, схватили Федорова и вывезли в неизвестном направлении, надев ему мешок на голову.

Видео дня

По данным Антона Геращенко, Федоров ранее отказался сотрудничать с оккупантами.

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