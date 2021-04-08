Зеленский срочно отправился на Донбасс из-за обострения

В четверг, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой на Донбасс из-за обострения на фронте.

Как сообщает пресс-служба ОП, гарант посетит передовые позиции, где оккупанты постоянно нарушают режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.

"Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников. Президент встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой", – отмечено в сообщении.

Напомним, что 7 апреля, российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. 8 апреля под вражескими обстрелами погиб воин ВСУ.

6 апреля в зоне проведения Операции Объединенных один воин ВСУ погиб под вражескими обстрелами, еще один боец погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

5 апреля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Под вражескими обстрелами погибли двое украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что войска Вооруженных сил Украины будут открывать огонь на Донбассе только в случае угрозы или атаки со стороны противника.