Зеленський терміново вирушив на Донбас через загострення

У четвер, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський вирушив із робочою поїздкою на Донбас.

Як повідомляє пресслужба ОП, гарант відвідає передові позиції, де окупанти постійно порушують режим всеосяжного і стійкого припинення вогню і де внаслідок ворожих обстрілів загинули і були поранені українські захисники.

"Володимир Зеленський їде на Донбас як Верховний Головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими і підтримати бойовий дух захисників. Президент зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій", – відмічено в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 квітня російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. 8 квітня під ворожими обстрілами загинув воїн ЗСУ.

6 квітня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил один воїн ЗСУ загинув під ворожими обстрілами, ще один боєць загинув в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

5 квітня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під ворожими обстрілами загинули двоє українських військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що війська Збройних сил України будуть відкривати вогонь на Донбасі тільки в разі загрози або атаки з боку противника.