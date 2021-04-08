Зеленский отреагировал на гибель воина ВСУ на Донбассе

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский отправился на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель на востоке воина Вооруженных сил Дениса Юшко.

Слова соболезнования глава государства опубликовал на своей странице в Twitter. Кроме того, президент объяснил, почему решил именно сейчас отправиться в зону ООС.

"Как Верховный главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в трудные времена на Донбассе. Еду к местам обострения. Пусть покоится с миром 22-летний солдат, в которого стреляли прошлой ночью. Украине нужен мир, и сделаю все для этого", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Денис Юшко из Николаевской области погиб в результате смертельного ранения в голову 8 апреля.

Он служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. 31 мая ему должно было исполниться 23 года.

Жизнь воина оборвалась во время обстрела российских оккупантов. С начала суток 8 апреля они открывали огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия у населенных пунктов Пески и Водяное.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, во время срочной поездки на фронт 8 апреля Зеленский должен посетить передовые позиции, где оккупанты постоянно нарушают режим прекращения огня и где погибли и были ранены украинские защитники. Кроме того, он намерен встретиться с воинами, чтобы поддержать их боевой дух.

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