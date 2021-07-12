Зеленский созывает внеочередное заседание ВР для легализации медицинского каннабиса
Президент Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной Рады собраться 13 июля на внеочередное заседание и рассмотреть ряда важных вопросов. Среди них – изменения в Криминальный кодекс относительно криминализации контрабанды, а также легализации медицинского каннабиса в Украине.
Письмо от 10 июля гарант направил в адрес главы ВРУ Дмитрия Разумкова. Копию документа опубликовал нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
В общем Зеленский попросил включить в повестку дня пять законопроектов. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram написал, что сессия ВРУ во вторник, 13 июня, "будет жаркой".
Так, в повестку дня могут внести проекты законов:
№3822 – реформа оборонной сферы;
№5596 – по легализации медицинского каннабиса;
№5420 – о криминализации контрабанды,
№5270 – относительно электронного резидентства;
№5431 – вопрос Антимонопольного комитета.
Четверг, по словам Железняка, в основном будет посвящен вопросам экологии:
экологический контроль (№3091);
закон о Смарагдовой сети (№4461);
контроль и регулирование выбросов, в том числе промпредприятий (№4167, 5339, 4259);
охрана лесов (№5650);
имплементация директив ЕС по охране флоры и фауны (№2351);
ужесточение ответсвенности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576);
регулирование объектов повышенной опасности по стандартам ЕС (№4407).
Также нардеп добавил, что в повестку дня планируют включить и несколько экономических инициатив:
апгрейд законов для работы Фонда госимущества (№4572);
paperless госуслуги (№5495);
изменения в бюджет для реставрационных работ (№5551-2).
Напомним: дискуссии вокруг легализации медицинского каннабиса идут уже не первый год.
Ее сторонники напоминают о двух миллионах больных, которым требуется эффективное обезболивающее. Противники же заявляют об угрожающей опасности – мол, Украина превратится в страну наркоманов. О преимуществах и опасности декриминализации марихуаны читайте в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL 30 июня в Верховной Раде в первом чтении поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса. За проголосовали 11 парламентариев из комитета по вопросам здоровья нации.