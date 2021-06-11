В Украине легализуют марихуану, лекарства с ней будут продавать в аптеках: кому и зачем это нужно

В Украине уже этим летом могут сделать первый шаг к легализации медицинского каннабиса. В Верховной Раде после длительных дискуссий таки разработали совместный законопроект по этому поводу. Лекарства на основе каннабиса можно будет купить в аптеке по рецепту врача, а их производством могут заняться даже внутри страны.

Что именно планируют легализовать, кому и зачем нужен этот закон, читайте в материале OBOZREVATEL.

Каннабис в Украине хотят легализировать в медицинских целях и продавать всем подряд его не будут. Хотя многие граждане до сих пор ошибочно полагают, что страна превратиться в такой себе Амстердам и улицы их городов заполнят наркоманы. Такого, конечно же, не будет.

Важно знать, что в составе конопли есть два психоактивных вещества:

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тетрагидроканнабинол (ТГК); каннабидиол (КБД).

Психотропный эффект, который создает "кайф", оказывает именно ТГК, а вот КБД нивелирует психоактивное влияние. Поэтому концентрацию ТГК будут контролировать от высшей до низшей, чтобы именно КБД оказывал обезболивающее и успокаивающее действие.

"Мы разрешаем использование любых лекарств на основе медицинского каннабиса, а не прописываем названия. Мы прописываем действующие вещества. Это отличает законопроект от постановления правительства, которым было разрешено только два препарата. Мы хотим дать возможность использовать лекарства для широкого круга пациентов с различными болезнями и диагнозами", – рассказала OBOZREVATEL инициатор документа, нардеп от фракции "Голос" Ольга Стефанишина.

Каннабис будут использовать при:

неврологических заболеваниях (рассеянный склероз, эпилепсия);

заболеваниях пищеварительного тракта (для облегчения состояния пациента во время химиотерапии при онкологии и при побочных эффектах во время лечения ВИЧ / СПИД);

наркотической зависимости и психических проблемах (для преодоления посттравматических стрессовых расстройств, как заместительная терапия для стимуляторов (кокаин) и алкоголя);

паллиативной помощи.

Продавать соответствующие лекарства будут в аптеках по рецепту врача, который будет невозможно подделать за счет строгого контроля, заверили авторы законопроекта. Сейчас пациенты также покупают соответствующие лекарства нелегально на черном рынке, поэтому не могут на 100% быть уверены в их качестве.

"Кроме того, мы прописали возможности для производства таких лекарств в Украине. Это касается как лицензирования такой деятельности, так и контроля со стороны Минздрава и МВД. Мы хотим дать возможность легально, сертифицировано, с соблюдением процедур создавать их в Украине и продавать", – добавила Стефанишина.

Добавим, что полностью марихуана легализована в Уругвае и Канаде. В медицинских целях каннабис используют во многих странах, среди которых Израиль, Австрия, Швейцария, Италия, Польша, Дания, Турция и другие. Еще насчитывается более 30 государств, где марихуана разрешена частично, среди них Испания, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Германия, Чехия, Австралия, Греция.

Закон для Софийки

"В первую очередь этот законопроект разрабатывался будто снизу вверх. То есть авторы отталкивались от того, что говорят пациенты, которые нуждаются в медицинском каннабисе. Он имеет второе название "Закон для Софийки". Мама этой девочки открыто говорит о том, что ребенку помогает масло на основе каннабиса, которое они завозят из-за границы", – рассказала Стефанишина.

Маленькая София страдает эпилепсией и ее мама добывает запрещенные в Украине лекарства за рубежом, в частности, в Венгрии. Женщина, как и тысячи других родителей, с нетерпением ждет принятии закона.

ВИЧ-инфицированные

"Легализация медицинского каннабиса – это мировая практика с точки зрения различных патологий, в том числе и ВИЧ-инфекции. Это препарат различного спектра применения, с низкой стоимостью с точки зрения его результативности. В Украине в среднем от 2,5 млн человек нуждаются в этих медикаментах. Этот закон решает проблему пациентов и врачей, которые сегодня вынуждены рекомендовать людям идти на черный рынок, ведь нет других вариантов. ВИЧ-инфицированные, например, покупают на черном рынке необходимые капсулы", – рассказал OBOZREVATEL глава БО "100% Жизни" Дмитрий Шерембей.

Пациенты с онкологией

"Это очень важный вопрос для онкопациентов, поскольку речь идет о качестве жизни. Рак – хроническое заболевание, которое может вернуться в любой момент, как случилось со мной через 7 лет ремиссии. Многие побочные эффекты химиотерапии даются тяжело: изнурительная бессонница, потеря аппетита, тошнота, рвота, депрессия, нейропатические боли, онемение рук-ног. Часть этих симптомов можно снять с помощью таблеток и уколов, но каждое из лекарств имеет свои побочные эффекты и цену", – рассказала OBOZREVATEL руководитель ОО "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко.

Она привела пример: действенный препарат от тошноты "Эменд" стоит 100 долларов, а хватает его лишь на одну капельницу химиотерапии. А в то же время пациенты за рубежом, которые имеют доступ к медицинскому каннабису, испытывают облегчение всего от пары затяжек ароматного пара через электронную сигарету.

"Марихуана также помогает улучшить самочувствие после облучения головного мозга. На сегодняшний день многие украинские онкобольные вынуждены рисковать свободой, добывая каннабис. Люди возят в багаже недешевые настойки и масла из-за рубежа, покупают CBD неизвестного качества на родине, выращивают коноплю на огороде и варят из нее себе масло. Измученные пациенты даже идут на то, что покупают каннабис через "закладки", чтобы хоть иногда вздремнуть или поесть. Все эти действия незаконны и могут привести тяжело больного человека на тюремную скамью", – резюмировала Резниченко.

Этот законопроект планируют рассмотреть до конца нынешней сессии Верховной Рады, рассказали его инициаторы. Поэтому все же есть шансы, что документ не закинут на "верхнюю полку" и уже летом примут его в первом чтении.