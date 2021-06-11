В Украине легализуют марихуану, лекарства с ней будут продавать в аптеках: кому и зачем это нужно

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Политика
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В Украине легализуют марихуану, лекарства с ней будут продавать в аптеках: кому и зачем это нужно

В Украине уже этим летом могут сделать первый шаг к легализации медицинского каннабиса. В Верховной Раде после длительных дискуссий таки разработали совместный законопроект по этому поводу. Лекарства на основе каннабиса можно будет купить в аптеке по рецепту врача, а их производством могут заняться даже внутри страны.

Что именно планируют легализовать, кому и зачем нужен этот закон, читайте в материале OBOZREVATEL.

В чем суть законопроекта?

Каннабис в Украине хотят легализировать в медицинских целях и продавать всем подряд его не будут. Хотя многие граждане до сих пор ошибочно полагают, что страна превратиться в такой себе Амстердам и улицы их городов заполнят наркоманы. Такого, конечно же, не будет.

Важно знать, что в составе конопли есть два психоактивных вещества:

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  1. тетрагидроканнабинол (ТГК);

  2. каннабидиол (КБД).

Психотропный эффект, который создает "кайф", оказывает именно ТГК, а вот КБД нивелирует психоактивное влияние. Поэтому концентрацию ТГК будут контролировать от высшей до низшей, чтобы именно КБД оказывал обезболивающее и успокаивающее действие.

"Мы разрешаем использование любых лекарств на основе медицинского каннабиса, а не прописываем названия. Мы прописываем действующие вещества. Это отличает законопроект от постановления правительства, которым было разрешено только два препарата. Мы хотим дать возможность использовать лекарства для широкого круга пациентов с различными болезнями и диагнозами", – рассказала OBOZREVATEL инициатор документа, нардеп от фракции "Голос" Ольга Стефанишина.

Каннабис будут использовать при:

  • неврологических заболеваниях (рассеянный склероз, эпилепсия);

  • заболеваниях пищеварительного тракта (для облегчения состояния пациента во время химиотерапии при онкологии и при побочных эффектах во время лечения ВИЧ / СПИД);

  • наркотической зависимости и психических проблемах (для преодоления посттравматических стрессовых расстройств, как заместительная терапия для стимуляторов (кокаин) и алкоголя);

  • паллиативной помощи.

Продавать соответствующие лекарства будут в аптеках по рецепту врача, который будет невозможно подделать за счет строгого контроля, заверили авторы законопроекта. Сейчас пациенты также покупают соответствующие лекарства нелегально на черном рынке, поэтому не могут на 100% быть уверены в их качестве.

"Кроме того, мы прописали возможности для производства таких лекарств в Украине. Это касается как лицензирования такой деятельности, так и контроля со стороны Минздрава и МВД. Мы хотим дать возможность легально, сертифицировано, с соблюдением процедур создавать их в Украине и продавать", – добавила Стефанишина.

В Раде будут рассматривать законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Добавим, что полностью марихуана легализована в Уругвае и Канаде. В медицинских целях каннабис используют во многих странах, среди которых Израиль, Австрия, Швейцария, Италия, Польша, Дания, Турция и другие. Еще насчитывается более 30 государств, где марихуана разрешена частично, среди них Испания, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Германия, Чехия, Австралия, Греция.

Страны, в которых легализован медицинский каннабис.
Зачем это нужно?

  • Закон для Софийки

"В первую очередь этот законопроект разрабатывался будто снизу вверх. То есть авторы отталкивались от того, что говорят пациенты, которые нуждаются в медицинском каннабисе. Он имеет второе название "Закон для Софийки". Мама этой девочки открыто говорит о том, что ребенку помогает масло на основе каннабиса, которое они завозят из-за границы", – рассказала Стефанишина.

Маленькая София страдает эпилепсией и ее мама добывает запрещенные в Украине лекарства за рубежом, в частности, в Венгрии. Женщина, как и тысячи других родителей, с нетерпением ждет принятии закона.

  • ВИЧ-инфицированные

"Легализация медицинского каннабиса – это мировая практика с точки зрения различных патологий, в том числе и ВИЧ-инфекции. Это препарат различного спектра применения, с низкой стоимостью с точки зрения его результативности. В Украине в среднем от 2,5 млн человек нуждаются в этих медикаментах. Этот закон решает проблему пациентов и врачей, которые сегодня вынуждены рекомендовать людям идти на черный рынок, ведь нет других вариантов. ВИЧ-инфицированные, например, покупают на черном рынке необходимые капсулы", – рассказал OBOZREVATEL глава БО "100% Жизни" Дмитрий Шерембей.

  • Пациенты с онкологией

"Это очень важный вопрос для онкопациентов, поскольку речь идет о качестве жизни. Рак – хроническое заболевание, которое может вернуться в любой момент, как случилось со мной через 7 лет ремиссии. Многие побочные эффекты химиотерапии даются тяжело: изнурительная бессонница, потеря аппетита, тошнота, рвота, депрессия, нейропатические боли, онемение рук-ног. Часть этих симптомов можно снять с помощью таблеток и уколов, но каждое из лекарств имеет свои побочные эффекты и цену", – рассказала OBOZREVATEL руководитель ОО "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко.

Она привела пример: действенный препарат от тошноты "Эменд" стоит 100 долларов, а хватает его лишь на одну капельницу химиотерапии. А в то же время пациенты за рубежом, которые имеют доступ к медицинскому каннабису, испытывают облегчение всего от пары затяжек ароматного пара через электронную сигарету.

Кому нужна медицинская марихуана – флешмоб.

"Марихуана также помогает улучшить самочувствие после облучения головного мозга. На сегодняшний день многие украинские онкобольные вынуждены рисковать свободой, добывая каннабис. Люди возят в багаже недешевые настойки и масла из-за рубежа, покупают CBD неизвестного качества на родине, выращивают коноплю на огороде и варят из нее себе масло. Измученные пациенты даже идут на то, что покупают каннабис через "закладки", чтобы хоть иногда вздремнуть или поесть. Все эти действия незаконны и могут привести тяжело больного человека на тюремную скамью", – резюмировала Резниченко.

Этот законопроект планируют рассмотреть до конца нынешней сессии Верховной Рады, рассказали его инициаторы. Поэтому все же есть шансы, что документ не закинут на "верхнюю полку" и уже летом примут его в первом чтении.

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