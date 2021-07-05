В Украине будут продавать марихуану в аптеках: в чем плюсы и минусы легализации каннабиса

Дискуссии вокруг легализации медицинского каннабиса ведутся уже не первый год. Ее сторонники напоминают о двух миллионах больных, которым требуется эффективное обезболивающее. Противники же заявляют об угрожающей опасности – мол, Украина превратится в страну наркоманов.

OBOZREVATEL разобрался в преимуществах и опасностях декриминализации марихуаны.

Медицинский каннабис – важное средство для людей, страдающих от постоянных болей. Это и онкология, и СПИД, и эпилепсия. Сейчас тех, кому марихуана может облегчить течение заболевания, в нашей стране около 2 миллионов.

Основное действующее вещество — каннабидиол (CBD). Результаты научных исследований показывают, что растительные препараты с CBD эффективно преодолевают различные типы боли, повышают аппетит, помогают преодолеть депрессивные состояния, сдерживают приступы эпилепсии и тому подобное.

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Но не следует путать медицинский каннабис с марихуаной, в которой преобладает содержание тетрагидроканнабинола (THC). Она имеет психотропные свойства, которые могут вызвать побочные эффекты и ощущение "кайфа". Именно такую "траву" употребляют, чтобы развлечься. О ее легализации в Украине речь пока не идет.

Вызывает ли каннабис привыкание? Врачи утверждают, что марихуана не вызывает физической зависимости. Медицинский каннабис занимает лишь 11 место по уровню нанесения вреда организму человека. Тогда как алкоголь – пятое место, а никотин в табаке – девятое.

Новая волна обсуждения началась после того, как Верховная Рада разработала законопроект №5596. Согласно документу, марихуану планируют легализировать только в медицинских целях – продавать всем подряд ее не будут. Опасение украинцев, что страна превратиться в массовый "наркопритон", ошибочно.

"Мы хотим дать возможность использовать лекарства для широкого круга пациентов с различными болезнями и диагнозами", – ранее рассказала OBOZREVATEL инициатор законопроекта, нардеп от фракции "Голос" Ольга Стефанишина.

Каннабис смогут использовать пациенты с:

неврологическими заболеваниями – рассеянный склероз, эпилепсия;

заболеваниями пищеварительного тракта;

наркотической зависимостью и психическими проблемами – для преодоления посттравматических стрессовых расстройств, как заместительная терапия для стимуляторов (кокаин) и алкоголя;

а также для облегчения состояния пациента во время химиотерапии при онкологии и при побочных эффектах во время лечения ВИЧ / СПИД.

Продавать лекарства можно будет только в аптеках и только по рецепту врача. "Мы прописали возможности для производства таких лекарств в Украине. Это касается как лицензирования такой деятельности, так и контроля со стороны Минздрава и МВД. Мы хотим дать возможность легально, с соблюдением процедур создавать их в Украине и продавать", – добавила Стефанишина.

Среди главных преимуществ легализации – помощь украинцам, которые страдают от различных недугов. Ведь сегодня тяжелобольным приходится либо покупать дорогостоящие препараты, либо незаконными способами добывать каннабис.

"Это мировая практика с точки зрения различных патологий, в том числе и ВИЧ-инфекции. Это препарат различного спектра применения, с низкой стоимостью с точки зрения его результативности. В Украине в среднем от 2,5 млн человек нуждаются в этих медикаментах. Этот закон решает проблему пациентов и врачей, которые сегодня вынуждены рекомендовать людям идти на черный рынок, ведь нет других вариантов", – рассказал глава организации "100% Жизни" Дмитрий Шерембей.

К примеру, препарат от тошноты "Эменд", который используют онкобольные, стоит 100 долларов, а хватает его только на одну капельницу химиотерапии. В то же время пациенты за рубежом, которые имеют доступ к медицинскому каннабису, испытывают облегчение всего от пары затяжек через электронную сигарету.

"Многие украинские онкобольные вынуждены рисковать свободой, добывая каннабис. Люди возят в багаже недешевые настойки и масла из-за рубежа, покупают CBD неизвестного качества на родине, выращивают коноплю на огороде и варят из нее себе масло. Измученные пациенты даже идут на то, что покупают каннабис через "закладки", чтобы хоть иногда вздремнуть или поесть", – отмечает руководитель ОО "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко.

Критики легализации медицинского каннабиса заявляют: такой законопроект действительно нужен, но сейчас общество к этому не готово. Позицию противников легалайза можно свести к следующим тезисам:

Такой законопроект Украине нужен – существуют люди, которые нуждаются в лечении. Однако предложенный документ имеет слишком много недостатков и в итоге может привести к необратимым последствиям.

Отсутствие контролирующего органа. В законопроекте по этому поводу сказано следующее: "контроль за соблюдением условий безопасности осуществляется Национальной полицией". Однако эксперты отмечают, что правоохранители без постановления суда сделать практически ничего не могут.

"Где и как будет выращиваться каннабис? Действительно ли он будет медицинским? Это проконтролировать никто не сможет. Просто потому, что нет соответствующего органа. Получается, на плантациях можно будет выращивать как медицинский, так и рекреационный", – отмечает Дмитрий Сергеев, руководитель отдела профилактики Международной антинаркотической ассоциации.

По словам Сергеева, вызывает вопросы и процесс выдачи рецептов – "кто их будет выдавать, в каких случаях, какие будут проверки?".

"Врачей, подготовленных в этом вопросе, не существует в Украине. То есть нету такого специалиста, который бы, к примеру, поехал в Канаду, посмотрел как это делается, узнал об опыте и ошибках других стран, а потом вернулся и передал другим этот опыт".

Украинцы не готовы. Представитель ассоциации добавляет, что среднестатистический врач в нашей стране сегодня получает слишком низкую зарплату, поэтому при выдаче рецептов возникает риск коррупции.

"Люди не могут сформулировать нормальное отношение к алкоголю – у нас огромное количество зависимых. Все дозволенное выходит за рамки. Люди просто ныряют в это с головой, не задумываясь о рисках и последствиях", – добавляет Сергеев.

Пока Украина продолжает спорить о целесообразности использования каннабиса, другие страны мира уже успешно провели легализацию. К примеру, потребление медицинской марихуаны законно в Германии, Израиле, Дании, Италии, Нидерландах и многих штатах Америки.

В Испании можно выращивать ограниченное количество растений конопли для личного пользования, но использовать наркотик разрешается исключительно в частных владениях. В Канаде медицинское использование каннабиса стало законным еще в 2001 году, а с 2018-го страна полностью легализовала употребление марихуаны.

В Нидерландах марихуана технически запрещена, но хранение до пяти граммов травы не преследуется законом. Беспрепятственно потреблять ее можно только в специальных кофе-шопах.