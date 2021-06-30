Комитет Рады поддержал легализацию каннабиса в Украине

В Верховной Раде 30 июня поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. За проголосовали 11 членов комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Народные депутаты рекомендовали принять документ № 5596 в первом чтении. В то же время они отклонили альтернативный № 5596-1, сообщается на странице профильного комитета в Facebook.

По словам одного из авторов законопроекта, нардепа от партии "Голос" Ольги Стефанишиной, он позволит получить лекарство двум миллионам больных, среди которых почти 20 тысяч детей с тяжелой эпилепсией, а также пациентам с онкологическими заболеваниями, паллиативными заболеваниями и рассеянным склерозом.

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"Этот законопроект прежде всего о доступе к лекарственным средствам украинских пациентов. Также он позволит выращивать и производить такие лекарственные средства, что сделает их более доступными для пациентов", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае принятия законопроекта лекарства на основе каннабиса можно будет купить в аптеке по рецепту врача. Подробнее о том, кому и зачем нужны такие препараты, читайте в нашем материале.