Зеленский с женой посетят Катар с официальным визитом: стал известен план
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди 5 апреля посетят с официальным визитом Катар.
Как сообщает пресс-служба ОП, гарант проведет переговоры с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани.
Отмечается, что на встрече будут обсуждать сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций.
По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
В свою очередь Елена Зеленская проведет встречи с председателем катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозо бинт Нассер, председателем катарской государственной институции Qatar Museums Меяссою бинт Хамад Аль Тани, а также с женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.
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