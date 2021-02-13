Зеленский предложил ОАЭ сотрудничество в космической сфере

Президент Украины Владимир Зеленский предложил коллегам из Объединенных Арабских Эмиратов сотрудничество в "такой высокотехнологичной сфере, как космос".

Об этом он сообщил в интервью эмиратскому информационному агентству WАМ (Emirates News Agency WAM), передает пресс-служба президента.

В частности, он отметил, что Украина имеет соответствующие технологии, и с помощью инвестиций со стороны ОАЭ сможет создавать высокотехнологичную продукцию для собственных нужд и для поставки на рынки третьих стран.

"Например, такой высокотехнологичной сферой может быть космос. Мы приветствуем достижения вашей страны в космической сфере, в частности успешную миссию зонда "Надежда", и, имея одного из признанных мировых лидеров в этой области, КБ "Южное", можем совместно расширить наши возможности в области космоса. С другой стороны, мы готовы перенимать передовой опыт ОАЭ в области искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии, в вопросах развития инфраструктуры", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в последние годы между Украиной и ОАЭ наблюдалась устойчивая тенденция к активизации торгово-экономического сотрудничества.

"Эмираты – надежный и важный торговый партнер для украинских компаний. Подтверждением этого является то, что сейчас более 200 украинских компаний работают на территории ОА. Общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Эмиратами в 2019 году составил 1 млрд 65 млн долл. США", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось первое видео с президентом Зеленским из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где они с женой находятся с официальным визитом.