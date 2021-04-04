Зеленський із дружиною відвідають Катар з офіційним візитом: став відомим план
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді 5 квітня відвідають з офіційним візитом Катар.
Як повідомляє пресслужба ОП, гарант проведе переговори з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ Халідом бін Халіфою Аль Тані.
Відзначається, що на зустрічі будуть обговорювати співпрацю в політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодію в рамках міжнародних організацій.
За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.
Зі свого боку Олена Зеленська проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер, головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані, а також із дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.
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