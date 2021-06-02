Зеленский на встрече с сенаторами призвал США остановить строительство "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил противодействие окончанию строительства российского газопровода "Северный поток-2" с представителями Сената (верхней палаты Конгресса) США. Американские сенаторы прибыли в Киев в рамках официальной поездки в Восточную Европу.

Встреча главы украинского государства и сенаторов состоялась в среду, 2 июня, сообщается на сайте Офиса президента. Зеленский подчеркнул, что не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" могут только США и администрация президента Джо Байдена.

Он также сказал, что реализация "СП-2" может повлиять не только на энергетическую безопасность. "Это отдельное мощное оружие Российской Федерации, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост – не давать оружие врагу", – заявил Зеленский.

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Сейчас Украина на восточной границе защищает Европу и европейские ценности, а для этого необходимо сильное и хорошо обеспечено войско, отметил он.

"Северный поток-2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас по меньшей мере от 3 миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию", – пояснил президент.

Он добавил, что в преддверии встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным Украина готова предоставить американской стороне полную информацию касательно вопроса "СП-2".

Украинский лидер заявил, что непредоставление Украине четкого сигнала и конкретных сроков по получению Плана действий относительно членства в НАТО – это еще одна потенциальная угроза, которая может усилить позиции РФ в Европе.

Президент выразил надежду, что Соединенные Штаты будут представлены на самом высоком уровне во время первого саммита Крымской платформы 23 августа.

Зеленский рассказал о реформах, которые реализуются в стране, в частности – о завершении земельной реформы, которую не могла начать украинская власть на протяжении многих лет независимости. "Но мы это сделали – несмотря на сопротивление, которое оказывали те, кто зарабатывал на теневом обороте земли. Но сейчас мы уже приняли необходимые законы и фактически приблизились к завершению этой реформы", – сообщил он.

Продолжается и реформирование Службы безопасности Украины, Высшего совета правосудия. Завершена разработка законопроекта, который должен устранить влияние олигархов на управление государством.

В контексте борьбы с российской пропагандой президент проинформировал о наложении решением СНБО санкций на ряд пропагандистских телеканалов, которые финансировались из страны-оккупанта.

Кроме того, в Украине создан Центр противодействия дезинформации. Привлечение американских специалистов могло бы помочь в работе этой структуры.

сенаторы США – Джин Шахин (Демократическая партия), Роберт Портман (Республиканская партия), Кристофер Мерфи (Демократическая партия);

их советники;

временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин;

с украинской стороны, кроме Зеленского, – первый президент, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук;

вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

заместители последнего – Игорь Жовква, Юлия Свириденко и Андрей Сибига.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В МИД Украины заявили, что президенты Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры перед встречей американского лидера с руководителем РФ Владимиром Путиным.