Зеленский переговорит с Байденом перед его встречей с Путиным – МИД

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры. Они должны состоятся перед встречей американского лидера с руководителем РФ Владимиром Путиным.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу, 28 мая, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Евгений Енин. Он отметил, что сейчас готовится повестка дня переговоров.

"Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским президентом. Мы тщательно готовим и повестку дня, и согласование всех логистических аспектов соответствующих контактов", – сказал представитель МИД.

По словам Енина, Киев уверен в том, что Вашингтон при контактах с государством-агрессором будет неуклонно придерживаться позиции, которую они занимают с 2014 года.

"А значит интересы нашей страны никоим образом не пострадают после встречи президентов РФ и США", – выразил он убеждение.

Ранее информацию о переговорах Зеленского с Байденом обнародовали в СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча президентов США и России состоится 16 июня в Женеве (Швейцария). Байден намерен среди прочего затронуть тему суверенитета и территориальной целостности Украины.