В Украину прибыли сенаторы Конгресса США: о чем проведут переговоры

В Украину во вторник, 1 июня, прибыла делегация из трех представителей Сената (верхней палаты Конгресса) США. 2 июня в Министерстве иностранных дел Украины проведут переговоры с партнерами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин. Он уточнил, что в Киев прибыли сенаторы Джин Шахин (Демократическая партия США), Роберт Портман (Республиканская партия) и Кристофер Мерфи (Демократическая партия).

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"Несмотря на вопли об "измене" (а-ля нас сдали РФ) мы системно работаем над развитием отношений со стратегическим партнером № 1", – написал Енин.

Он отметил, что на переговорах в среду представители Министерства иностранных дел будут говорить с американскими сенаторами "о том, как вместе сделать Украину сильнее".

Добавим: на сайте Посольства США в Украине ранее сообщалось, что сенаторы посетят также Литву и Грузию.

Их поездка в Восточную Европу направлена на то, чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам.

"Украина и Грузия являются важными партнерами США против все более агрессивной России, и очень важно, чтобы мы передали нашу солидарность с народами Украины и Грузии и поощрили политических лидеров продолжать необходимые реформы, которые укрепят их демократию. Мы поддерживаем Украину и Грузию в их желании достичь своих евроатлантических целей, и США стремятся сыграть свою роль, чтобы помочь воплотить членство в НАТО и ЕС", – сказала Шахин, которая возглавила двухпартийную делегацию американского Конгресса.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В МИД Украины заявили, что президенты Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры перед встречей американского лидера с руководителем РФ Владимиром Путиным.